Etiketiõpetaja nõuanded, kuidas presidendi vastuvõtul riietuda, istuda ja astuda

On suur tunnustus ja kompliment olla kutsutute seas ja seega peame kutsesse ka lugupidavalt suhtuma. Igal peol ja üritusel olenemata selle ametlikkusest peame arvestama etiketireeglitega, olgu selleks siis ametlik vastuvõtt või kodune sünnipäevapidu.

Väga luksuslik ja kallis kleit ei täida oma funktsiooni, kui puuduvad kombed ja naiselik liikumine.

Vabariigi aastapäevale pühendatud presidendi vastuvõtu riietuskoodiks on white tie ehk siis tegu on frakivastuvõtuga, mis on väga kindlate nõudmistega, et luua terviklik väljanägemine. Tegu on kõige formaalsema riietuskoodiga üldse, mis on ette nähtud ka kuninglikeks ja diplomaatilisteks üritusteks.

Meie riietus väljendab meie suhtumist ja lugupidamist üritusse, kus viibime ja seega tuleb ka vastavaid nõudeid järgida. Siin ei ole kohta moeröögatustele või ülepakutud originaalsusele ja vulgaarsusele. Need jäägu Hollywoodi staaride pärusmaaks, kus kehtivad hoopis teised reeglid. Fraki vastuvõtt eeldab elegantsust ja väljapeetust. Seda nii riietuses, käitumises kui ka liikumises. Tahaks rõhutada, et väga luksuslik ja kallis kleit ei täida oma funktsiooni, kui puuduvad kombed ja naiselik liikumine. Naised peavad teadma, et selline riietus eeldab neilt daamilikku käitumist ja mehed peavad suutma olla galantsed härrasmehed.

Riietus

Mehed kannavad frakki. Fraki võib asendada tumeda ülikonnaga, mis on mõistlik valik neile, kellel frakk kapis puudub või siis puudub selle väljakandmisoskus. Fraki kandmine eeldab väga head istuvust ja enesekindlust. Fraki võib asendada ka rahvarõivastega, aga sel juhul peavad seda tegema mõlemad, nii naine kui ka mees.

Frakivastuvõtul ei ole kohta smokingul ega mustal kikilipsul. Musta lipsu ei sobi sel üritusel kanda ka tumeda ülikonnaga. Samuti ei sobi tumedad ja musta värvi triiksärgid.

Frakk koosneb valgest käsitsi seotud kikilipsust (mitte valmis rosett), musta värvi ja pika, põlveni ulatuva tagaosaga frakikuuest, kahe lampassiga musta värvi frakipükstest, tiibkrae ja topeltmansettidega (Prantsuse mansett) ja koos mansetinööpidega triiksärgist, valgest vestist. Sokid musta värvi (siidist) ja pika säärega. Meeste kingad peavad olema mustast lakknahast. Kõige parem valik on Oxford-tüüpi king.

Frakk lubab kanda teenetemärke kandja vasakul revääril. Kui need puuduvad, siis kantakse valget rinnarätikut. Fraki juurde ei kanta kunagi käekella. Ka selle reegli vastu on eksimusi näha olnud.

Kõige levinum viga meestel on, et fraki valge vest on liiga pikk ja paistab kuue alt välja. Frakipüksid peavad olema nii kõrge lõikega, et lühike vest püksivärvli ära kataks, aga samas kuue alt välja ei paistaks. Püksirihma ei kanta! Vajadusel võib alternatiivina pükste ülevalhoidmiseks kasutada trakse. Väga tähtis on pükste õige istuvus, et need korrektselt jalas püsiksid. Püksisääred peaksid langema kenasti kinga kannale ning hea tulemuse saavutamiseks tuleb olla ettevaatlik, et need ei oleks pikemad ega lühemad. Vale püksipikkust on ikka ja jälle näha olnud.