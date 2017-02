Üks iluviga, mida naised hommikuti teevad

Disainer Michael Kors arvas, et tõenäoliselt on kõik naised elus seda üht viga teinud. Me kõik teame, et naistele soovitatakse leida omale isikupärane parfüüm, mida igapäevaselt kanda. Selgus, et kuulus moelooja on hoopis teisel arvamusel.

«Meil on iga päev erinev riietus ja tuju, miks kanda siis iga päev sama parfüümi?» küsib Michael Kors.

Sellel mõttel on jumet. Sama lõhna kandmine on nagu iga päev samade riiete kandmine. Võib-olla peaksime hakkama selle peale mõtlema ja valima hommikul parfüümi vastavalt oma tujule.