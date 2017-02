Juuksevärv, mis ümbrusele reageerides värvi muudab

Lauren Bowkeri ettevõte The Unseen on disaini kaasanud keemia, et luua «reaktiivset moodi». Brändi patenteeritud värvimuutva tehnoloogiaga valmistatakse rõivaid, mis muudavad vastavalt temperatuurile ja õhuniiskusele värvi. Moeringkondades nimetakse Bowkerit Alkeemikuks, vahendab Wired.

Londoni moenädalal esitles Bowker oma uusimat leiutist, erilise koostisega juuksevärvi FIRE, mis muutub vastavalt ümbrusele mitmesse eri tooni. Põhivärv on saadaval erepunasest mahedate pastelsete toonideni välja.

Lauren Bowkeri sõnul on juuksevärvi FIRE keemiline valem väga ettevaatlikult koostatud. Selleks, et värvi keemiline koostis ei ärritaks peanahka, on kahjulikud molekulid stabiliseerimisprotsessis pakitud polümeerahelatesse. «Me oleme kindlad, et see ei kahjusta peanahka ega avalda suurt mõju ka juuksekiududele. Vähemalt mitte rohkem kui tavaline poolpüsiv juuksevärv,» lubab Bowker.

Enne jaekaubandusse jõudmist tehakse uuenduslikule juuksevärvile veel teste, kuid kaua ei tule oodata. Toksikoloogiaga on juba alustatud ja värvi viimistlemine on lõppjärgus.