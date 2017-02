Retseptisoovitus vabariigi aastapäevaks: avokaadotäidisega munad

Täidetud munad on traditsiooniliselt tehtud rohke või ja majoneesiga, mis ei tee neid just dieettoiduks. Toidublogija Kadri Raig on suur avokaadofänn ja kasutab ka selles retseptis munade täidisele massi ning kreemisuse andmiseks või ja majoneesi asemel hoopis seda mõnusat vilja.