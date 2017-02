Seks enne suudlemist: kuidas 15-aastased tüdrukud pornosõltlastest poistega hakkama saavad

Digitaalajastu noorte naiste igapäeva kuulub seksuaalne kius ja ahistamine. Noored naised aga võtavad aina enam porno vastu sõna, sest see on miski, mis puudutab neid enim. Pornograafia muudab poiste seksuaalset käitumist ja tüdrukutel pole vahendeid, et pornosõltlastest poistega enam hakkama saada, kirjutab Fight The New Drug. Kui seni on veel kaheldud, kas ja milline on üldse porno mõju noortele, siis tasub ehk kuulata, mida noored ise selle kohta ütlevad.

Tüdrukud ja noored naised kirjeldavad, et noormehed survestavad neid pidevalt osalema seksuaalsetes aktides, mida nad on näinud pornofilmides. Tüdrukute sõnul eeldavad poisid, et nad on nõus tegema asju, mida nad tegelikult ei naudi.

Probleemne on tõsiasi, et seksi fookus on muutunud ning paljud vaatavad seda kui esinemist, kus kõige olulisem on nauding, mida pakutakse mehele. Üks 15-aastane neiu kirjeldab oma esimest suguühet: «Ma arvan, et mu keha nägi okei välja. See vähemalt paistis talle meeldivat.» Paljud tüdrukud paistavad olevat ära lõigatud iseenda seksuaalsusest ning võimest intiimühet nautida. «Hea» suguühte märgiseks on vaid see, kas poiss seda nautis või ei. Tüdrukud ja noored naised tunnevad tugevat survet pakkuda poistele ja meestele seda, mida nad näikse tahtvat – ja see, mida nad tahavad, on pornofilm.

Kui noortelt küsiti, kuidas nad teavad, et nad meeldivad poisile, vastas üks tüdruk: «Ta räägib sinuga ka pärast seda, kui oled talle suuseksi teinud.» Üks poiss aga vastas: «Ma suudlen teda pärast seda, kui ta on mulle suuseksi teinud.»

Teine suur probleem on alastipiltidega. Tüdrukud muretsevad, kuidas viisakalt piltide saatmisest keelduda, et mitte «poisi tundeid riivata». Poisid aga kasutavad pilte valuutana – vahetavad neid omavahel ning kui tüdruk neid solvab, saab pilte tema häbistamiseks kasutada.

Psühholoog Philip Zimbardo sõnul ei suuda noored mehed enam normaalselt suhteid luua – nad on pidevas uudsete kogemuste otsingul, pidevas erutusseisundis, kuid ei mõista, et tõelisi suhteid tuleb luua aeglaselt ja hellalt.