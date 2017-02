Eesti personalijuhid paljastavad: kümme elulist trikki, kuidas kandideerides edumaa saavutada

Seetõttu ei tasu personalijuhtide sõnul kirjutada kaaskirja kunagi läbimõtlematult ja «linnukese» saamise pärast. «Selles võiks kandidaat tuua rohkem välja just neid aspekte, kuidas ta ise näeb, et tema ja organisatsiooni eesmärgid ühiselt edasi liikuda võiksid kokku langeda või üksteist hoopis näiteks täiendada. Et millist väärtust ta isiksuse, kolleegi ja professionaalina selles ametis ettevõttele ja teistele töötajatele loob,» soovitab personalijuht startup-maailmast. «Kaaskiri näitab ka inimese võimet üldistada ja iseennast analüüsida.»

Too võimalusel välja CV-s ka selline info, mis sind teistest võimalikest kandidaatidest eristab. Kui sa oled näiteks hobispordis saavutanud erakordseid tulemusi, näitab see, et oled järjekindel, julge ja püsiva iseloomuga.

Tutvu organisatsiooniga, näiteks kodulehekülje abil

«Kandidaadid võiks enne kandideerimist rohkem tutvuda organisatsiooni kodulehega,» soovitavad paljud värbajad. «Tihtipeale saame telefoni teel kandidaati vestlusele kutsudes vastuseid nagu «kas ma tõesti kandideerisin?» või «millisest organisatsioonist te helistate, olen kandideerinud mitmesse firmasse» – need kaks fraasi on väga ebameeldivad ja jätavad mulje, nagu inimesel oleks sisuliselt ükskõik,» räägib personalijuht ja soovitab panna endale näiteks nutitelefoni kirja, kuhu on kandideeritud ja mis ameti peale. «Keegi ei pahanda selle peale, kui inimesel on mitu vitsa vees.»

Ole vestluseks ja kohtumiseks mõtteis juba valmis

Positiivne häälestatus eristab häid kandidaate neist, kes jäävad üldjuhul esimestena valikust välja, selgitavad personalijuhid.

Kui oled kuskile kandideerinud, võid suure tõenäosusega oodata tööandjalt kõnet, et vestlusele kutsuda või hoopis tehakse esmane intervjueerimine selle sama telefonikõne käigus. «Kandidaat võiks peale CV ja kaaskirja saatmist juba asuda ette valmistuma, et vastata enda esile toomiseks peamistele küsimustele, enam levinud küsimustele, mis aitavad terasid sõkaldest eraldada,» räägib personalijuht, kes vahel peab korraga tegema valikuid mitme konkursi kohta. Tihti on vastused lakoonilised (miks soovid töökohta vahetada – uued väljakutsed; aga täpsemalt?)

«Uskuge või mitte, aga selliseid vastuseid kuuldes langeb huvi nulli, samas on aga sisukaid vastuseid põnev kuulata, kõrv puhkab ja inimesest tekib hoopis terviklikum arusaam,» räägib ta. «Lisaks võiks hääletoon olla reipam ja naeratusest oleks vast ka abi – uskuge, elujaatav, naeratav inimene on ka telefoni teel näha ja tunda!»

Kui oled juba vestlusele kutsutud ja jõuad ettevõttesse ning ootad sekretäri juures diivanil oma intervjuu korda, tasub kõiki neid, kes mööda lähevad, ka viisakalt tervitada. «Ka peanoogutusest piisab,» soovitas üks personalijuhi abidest. «Esmamulje loomine on oluline ja kui kandideerid kohale, kuhu oodatakse säravat, suhtlejat inimest ning sa juba esimesel kohtumisel ei suuda endast head muljet jätta, siis edasi on seda juba väga raske muuta.»

Lisaks on ettevõttes sinu tulevased kolleegid väga uudishimulikud. «Uue näo nägemine kontoris tekitab elevust,» selgitab ta. «Ilmselgelt kahtlustatakse, et see võib olla uus võimalik kolleeg. Oma viisakusega lood juba meeldiva esmamulje ja nii tunnevad möödakäijad, keda tervitasid, sinu vastu siiramalt huvi ja ehk teevad ka paar positiivset märkust sinu intervjueerija – vot see oli küll meeldiv ja julge inimene!»

Mida värbajad Eesti ettevõtetest veel soovitasid?

• Puhas ja korrektne riietus on alati oluline.

• Lisa võimalusel juurde videotervitus ja -tutvustus, seda eriti loomingulisust nõudvatesse ametitesse kandideerides

• Mõtle kohe ka sellele, kes võiks olla sinu soovitajaks – see näitab värbajatele, et sa pole elus sildu põletanud ja suudad teha vajadusel koostööd ka näiteks oma endise tööandjaga.

• Jää sõbralikuks ja avatuks ka siis, kui sind ei valita – töökohad muutuvad, ettevõtted arenevad ning ettevõtete personalijuhtidele jäävad eelmistel kandideerimistel säranud sõbralikud kandidaadid väga hästi meelde. Just nemad on esimesed, kellega järgmisel korral uut kolleegi otsima asudes ühendust võetakse, sest see on ettevõttele soodsam lahendus kui alustada kogu värbamisprotsessi päris otsast peale.

• Teinekord piisab suurte väljakutsete ligimeelitamiseks vaid ühest väikesest sammust, et muutuda võimalustele nähtavaks.