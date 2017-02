Viis nippi, kuidas motiveerida ennast jooksma

«Jooksmine on hea kardiotreening, millega alustada oma teekonda tervislikuma eluviisi suunas,» ütleb Nike + Run Clubi treener Matty Abel. Asja võti on alustada vaikselt ja seada eesmärke, mida sa tegelikult ka suudad saavutada, vahendab Now To Love. Alusta nii:

Tee jooksmisest sotsiaalne tegevus. Tõenäoliselt ei jäta sa trenni vahele, kui sa oled selle varem sõbrannaga kokku leppinud. Alusta vaikselt ja aeglaselt. Matty Abel soovitab ennast motiveerida muusika abil. Jookse kaks esimest laulu ja seejärel kõnni üks laul. Kui su keha hakkab sellega harjuma, siis tõsta jooksulaulude arvu. Sa ei pea ennast halvasti tundma, kui sa hakkad juba treppidest üles minnes hingeldama. Kõik alustavad kuskilt, aga oluline on alustada rahulikult. Jäta üks päev vahele. Mõnikord satuvad inimesed alguses nii hoogu, et treenivad ennast kohe üle. Ära unusta pärast igat jooksu venitada ja kindlasti ka puhata. «Kui sa armastad oma keha, siis su keha armastab sind vastu,» selgitab Abel. Vali sobiv varustus. Loomulikult meeldib kõigile inimestele uute riietega trenni teha. Need justkui motiveerivad. Nike’i treener tuletab meelde, et lisaks õigele treeningriietusele peab kindlasti tähelepanu pöörama ka vastavatele jalatsitele. Õiged tossud võivad aitavad sind eesmärkide täitmisel. Jälgi hoolega oma arengut ja sea uusi eesmärke. Eesmärk ei saa olla pärast kolme esimest päeva joosta viis kilomeetrit ilma pausideta. Sea endale nädala või kuu eesmärke ning suurenda distantsi ja aega järk-järgulult.