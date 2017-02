Moelooja Hanna Korsar: väga palju kaunist jääb ajakirjanikel märkamata!

«Võib-olla kõige trendikam võte sel aasta on digitaalselt prinditud kangas, mis on kordumatu ja kujundatud vaid ühele kandjale,» pakub disainer, kes tõdeb, et ta ise tegelikult väga suur «kleidiparaadi» jälgija pole. «Mul pole telekat!» naerab naine.

«Me oleme ikka teinekord sõprade juures kogunenud, aga selge on see, et telekast paistavad kleidid kordades ilmetumad kui kohapeal,» teab Korsar, et niisama kritiseerida pole mõtet. Moelooja on ka ise vastuvõtul külalisena osalenud ja seda 2014. aastal. «Kohapeal nägin seda kõike hoopis teisiti! Väga-väga palju kaunist jääb ajakirjanikel kahjuks märkamata ning kajastamist saavad tihti pigem nimekamad inimesed kui väga kaunid ja huvitavad kleidid.»

Hanna Korsar paneb kõigile südamele, et kleit olgu ikka kandja nägu ning tõstma esile tema tugevusi. «Kogenud moekunstnik oskab stiliseerida kogu komplekti sukkadest kuni soenguni. Ja omal kohal on kindlasti ka hea (korrigeeriv) pesu!»