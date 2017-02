Nõuandeid meestele vabariigi aastapäeva vastuvõtuks

24. veebruaril toimub aasta kõige pidulikum sündmus ja see nõuab vastavat riietust. Meestel on üldiselt lihtsam kui naistel, aga sellegipoolest võiks iga vastuvõtule kutsutud mees neid paari etiketi- ja riietumisreeglit kõrgendatud tähelepanuga lugeda.

Smoking, frakk või ülikond

«Hele ülikond õhtusele üritusele ei sobi. Kõige õigem on kanda kas smokingut või frakki, nende puudumisel sobib hästi tume ülikond,» selgitab Kaubamaja Meestemaailma ostujuht ja stilist Janar Juhkov. «Tume ülikond ei tähenda ilmtingimata musta, see võib olla ka tumehall või tumesinine, aga kindlasti mitte hele. Klassikaline tume ülikond on alati kindla peale minek.»

Ka mehed peaksid kindlasti sellele tähelepanu pöörama, et juuksed oleksid puhtad ja soeng oleks korras.

Tähelepanu võiks pöörata ka sellele, et nii kätlemisel kui ka seistes peaks pintsaku alumine nööp lahti olema (vaata ka pilti), istudes võib mees pintsaku eest täiesti lahti nööpida. «Trendikad on ka kahe nööbireaga pintsakud, aga see mood läheb ükskord mööda, mistõttu kõik ei pruugi sellist valikut teha,» kirjeldab Juhkov valitsevat trendi.

Ülikond ei pea alati must olema, küll aga tume. EV95. Kadri Simson ja Priit Simson / Mihkel Maripuu / PM / Scanpix

«Triiksärk peaks vanade kommete kohaselt olema valge, aga praegu kantakse ka teisi õrnemaid ja heledaid toone. Oluline on see, et pintsaku alt ei paistaks kriiskav või liialt tähelepanu tõmbav riie,» selgitab stilist särgivaliku põhimõtteid. «Kogu välimus näeb korrektne välja, kui mehe püksid ei ole liiga pikad ega liiga lühikesed ja pintsaku käiste alt paistab 2-3 cm triiksärgi varrukat. Kui sa ei tea, kas su ülikond on sulle paras, siis küsi nõu spetsialisti käest.»

Ka erinevate kihelkondade rahvarõivad on vastuvõtul teretulnud, aga neid peab oskama välja kanda.

Aksessuaarid

Erinevalt naistest ei ole meestel aksessuaaride valikul nii palju mänguruumi. «Julgemad võiksid proovida näiteks rinnarätti, siidivööd või reväärinõela, aga mitte kõike korraga. Üldmulje peaks moodustama terviku. Kriiskavad toonid ei ole sellise piduliku sündmuse jaoks. Kui tegemist oleks meelelahutusüritusega, siis seal võib katsetada erinevate stiilide, kirevate värvide ja omapäraste aksessuaaridega,» manitseb stilist.

«Oluline on see, et mehe riietus oleks terviklik ja sobiks kokku naise väljanägemisega.»

Viimastel aastatel populaarsust kogunud puidust kikilipsudele on lisandunud veel samast materjalist mansetinööbid, kellad ja lipsunõelad, kuid Juhkov arvab, et sellega enam vastuvõtul teistest ei eristu.

Suurepärane stiilinäide: pintsaku alumine nööp lahti ja lips sobib kokku naise kleidiga. EV97. Toomas Tõniste ja Ingrid Tõniste. / Liis Treimann / PM / Scanpix

Pea meeles!