Ilu-lounge: välimuse kiirremont ehk kuus võrratut iluune asendajat

Valisin välja tooted, mida olen ise proovinud ja mis minu peal on väga hästi toiminud ning on ka minu klientidelt hea tagasiside saanud.

Muidugi oleks parem, kui me igapäevaselt saaks piisavalt enda välimuse ja tervise eest hoolt kanda, aga kui seda aega ei ole ja mõni tähtis pidu on kohe ukse ees, siis on hea mõnikord teha oma välimuse heaks nö kiirremont.

1. Silmad

/ Tootja foto

Tihtipeale on just silmad need, mis annavad esimesena märku, kui väsimus on võimust võtnud. Tekivad peened kortsud, silmalaud muutuvad lõtvunuks ja mõnikord võivad ka punetada. Kõiki neid sümptomeid aitab efektiivselt ja ülitõhusalt leevendada Ella Bache SOS intensiivmask silmalaugudele, millel on intensiivne turseid ja tumedaid silmaaluseid kaotav efekt. See taastab juba 15 minutiga lõtvunud silmalaud ja jätab silmaümbruse meeldivalt niisutatuks ja värskeks.

2. Näole

/ Tootja foto

Noorel inimesel magamata öö näonahal ei kajastu aga vanusega see kahjuks muutub. Iga väiksemgi stressirohke periood ja magamatus muudab näonaha lõtvunuks ja kuivaks. Kui näete oma nahal neid sümptomeid, siis soovitan sellisel perioodil kasutada natuke tugevamaid näonaha turgutajaid kui on seda tavaline päevakreem. Annemarie Börlindi Beauty Shot Antiaging Revitalizer on just õige toode, mida kasutada kuurina. Tänu ülitõhusatele koostisainetele mõjub see juba lühikese ajaga, vähendab kortsukesi ja, mis peamine, pinguldab näokontuuri.

3. Kehale

/ Tootja foto

Talve perioodil armastavad paljud meist sooja duši all või vannis liguneda, kuid siis muutub nahk kehal karedaks ja võib lausa kuivusest ketendama hakata. Avastasin, et kiire elutempoga inimesele on kaks-ühes variant The Body Shop Spa of the World Brazilia Cupuacu õlikoorija, kõige parem lahendus. Rikkalikult toitva õli sisse on lisatud soolakristallid ja kui selle seguga nahka koorida, eemaldame üheaegselt nahka karedaks muutvad surnud naharakud. Healõhnaline õli jätab naha ülipehmeks seega ei pea pärast veeprotseduure ennast rohkem kreemitama.

4. Üldtugevdav

/ Tootja foto

Kui sa oled üleväsinud ja võitled stressiga, siis ei aita, kui end ainult välispidiselt poputada. Organismi on vaja ka seespidiselt tugevdada ja anda talle kõik vajalikud vitamiinid ja mineraalained. Minule sobivad looduslikud toidulisandid, mis ka imenduvad kõige paremini. Veelgi parema tulemuse saab aga saavutada, kui tarbida meie oma puhtast Eestimaa loodusest pärit jõuallikaid. Just selline imepärane toode on Chaga Health Elemental eliksiir on toidulisand kasekäsna, aaloe, erinevate taimede ja meega. Lisaks väsimuse kadumisele tundsin ka selle eliksiiri imelist mõju näonahale: nahk muutus elastsemaks ja jume klaarimaks!

5. Kael ja dekoltee

/ Tootja foto

On tõsiasi, et naise vanuse reedavad tihtipeale kael ja dekoltee. Isegi kui näonahk on sile ja prink võime ühtäkki avastada, et kaelale on tekkinud kortsud ja dekoltee on pigmendilaikudest kirju. See tuleneb tihtipeale sellest, et oma kaela ja dekoltee kreemitamise oleme sootuks unustanud ja pigem kreemitame neid kehakreemiga, mis aga ei ole kindlasti nii tõhus, kui head näokreemid. Tegelikult oleks kõige parem, kui kasutaksime spetsiaalselt kaelale ja dekolteele mõeldud tooteid. Näiteks annab suurepäraseid tulemusi Eisenberg Neck And Bustline Treatment kreem. Väga hästi nahka imenduv kreem on suurepäraseks igapäevahoolduseks, modelleerib näokontuure ja kaela, st kaotab ka topeltlõua. Kreem silub ka dekolteenahka, mis paljudel on päevitamisest saanud päikesekahjustusi.

6. Juuksed

/ Tootja foto

Enne tähtsat üritust tuleks kindlasti üle vaadata ka oma juuste seisukord. Ilusa üldmulje võivad katkised ja läiketa juuksed täielikult nullida. Kui enne tähtsat sündmust ei ole väga palju aega, siis paar korda juuksemaski jõuab ikka teha. Seepärast peab see juuksemask ka ülitõhus olema. Sebastian Proffessional Hydra Deep Moisturizing Mask on imeline niisutav süvahooldusmask – toode, mis muudab juba paari kasutamiskorraga juuksestruktuuri siledaks ja läikivaks.