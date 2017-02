Postimehe nädalahoroskoop 18.-24. veebruar 2017

Jäär 21. märts – 19. aprill

Energiat on palju, ent seda sobivasse kanalisse suunata on üsna keeruline. Oled võitlusvalmis, nii mõneski kolleegis võid konkurenti näha ning põleda soovist tõestada, et oled temast parem. Hea aeg füüsiliseks pingutuseks, tugevaks sportimiseks, ent vältida tuleb olukordi, kus on oht end vigastada.

Sõnn 20. aprill – 20. mai

Sisemine pinge võib olla päris suur. Võimalik, et mingid ammused asjad, mis selgeks rääkimata on, ei taha sulle kuidagi rahu anda. Tekkida võib vaidlusi maailmavaatelistes küsimustes. Sul on raske leppida sellega, et teised näevad asju teisest vaatevinklist. Su isiklik tõde tundub sulle ainus ja õige.

Kaksikud 21. mai – 21. juuni

Õppimine, info hankimine ja jagamine sujub hästi. Esile tuleb sulle nii loomuomane uudishimu ja võime kiirelt mõelda. Suhted sõprade ja mõttekaaslastega võivad aga pinevaks kiskuda. Kui teie arvamused lahknevad, kisub asi tavalisest suurema tõenäosusega jonnakaks vaidlemiseks.

Vähk 22. juuni – 22. juuli

Armuasjad on väga olulised, need võivad kaasa tuua nii tohutut õnnetunnet kui ka valu ja viha. Oled kallima suhtes nõudlik, kipud samas kergesti haavuma. Eriti keerulisse olukorda võid sattuda juhul, kui oma partneriga ka tööalaselt kokku puutud või kui oled salamisi armunud kellessegi kolleegidest.

Lõvi 23. juuli – 22. august

Töötahet on ilmselt küllaga, sind võib vallata ka soov teistest parem olla, oma tööalaste saavutuste või siis eriliste teadmistega hiilata. Kui auahnuse esikohale sead, võid nii mõnegi suhte pingeliseks muuta. Vältida tuleb liigset pingutamist, aga ka vihastamist – see ei mõju su tervisele kuigi hästi.

Neitsi 23. august – 22. september

Suhete vallas võivad toimuda kiired pöörded, emotsioonid on tugevad. Pisut ettevaatust kuluks sulle kindlasti ära – ka väga sümpaatset võõrast ei tohiks liig kergekäeliselt usaldama hakata. Keegi võib proovida sinuga manipuleerida, nii et hoia aga jalad kindlalt maas ning ära allu provokatsioonidele.

Kaalud 23. september – 23. oktoober

Perekondlikus sfääris võib toimuda muudatusi. Võimalik, et ilmsiks tuleb mingi seni hästi varjatud saladus, mis omajagu segadust põhjustab. Võib ka juhtuda, et keegi su perest topib oma nina su isiklikesse suhetes ning kipub nõu andma asjus, kus sa seda palunud pole. Proovi arusaamatused rahumeelselt lahendada.

Skorpion 24. oktoober – 21. november

Sind võib vallata tunne, et oled milleski oma kaaslastest targem ning sul oleks justkui õigus tööl ohjad enda kätte haarata. Ootad, et sinu arvamusega arvestataks, ehk kipud teisi õpetama ja lausa käsutama. Proovi olla kannatlikum ja kuula ära ka kolleegide arvamused. Neis on mõndagi kasulikku, kui vaid seda märgata suudad.

Ambur 22. november – 21. detsember

Võid märgata läbimurret tõotavaid võimalusi äri vallas, ent sul tuleb arvestada, et need on seotud suure riskiga. Kui teed julgeid käike, siis on võimalik nii võita kui ka kaotada. Kui vähegi saad, siis hajuta riske. Vali väga hoolikalt, kelle nõuandeid sa kuulda võtad. Professionaalid on ilmselt paremad nõustajad kui sõbrad.

Kaljukits 22. detsember – 19. jaanuar

Sul võib tekkida soov kodus midagi põhjalikult ümber korraldada, suurem remont või lausa ehitustegevus ette võtta. Ära hakka midagi seesugust tegema enne, kui oled kõigi pereliikmetega asja arutanud. Kui lähtud ainult iseenese tarkusest, siis võib keegi kallitest inimestest solvuda või vihastuda.

Veevalaja 20. jaanuar – 18. veebruar

Tahad olla inimeste keskel, oma mõtteid avaldada. Vaidlemine võib pakkuda elevust. Oled osav sõnaseadja, teiste argumentide ümber lükkamine ja enda tarkuse tõestamine pakub omajagu lõbu. Liikluses ole ettevaatlik ja tasakaalukas, ära mine endast välja ka juhul, kui keegi kaasliiklejaist veidraid manöövreid teeb.

Kalad 19. veebruar – 20. märts

Ehkki üritad enda vajadustest lähtuda, võid ikkagi justkui märkamatult sattuda olukorda, kui toimetad pigem teiste soove silmas pidades. Ära iseennast unarusse jäta, hoolitse nii oma keha kui ka vaimu eest erilise hoolega. Rahaasjade ajamine nõuab külma närvi ja julgust otsuseid kiirelt vastu võtta.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee