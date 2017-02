Front Row during the New York Ready to wear autumn-winter 2017-2018, New York, fashion shows, People, Coach//Z-PIXEL-FORMULA_I_001/Credit:PIXELFORMULA / SIPA/SIPA/1702151408

Drew Barrymore on andekas Hollywoodi näitlejanna ja kahe väikese tüdruku ema. See tähendab ühtlasi seda, et hommikuti ei ole tal just väga palju aega, et ennast valmis seada. «Teate, tavaliselt ei ole mul üldse aega, et meiki teha,» ütleb naine.