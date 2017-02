Disainer Mariliis Soobard: vastuvõtul pannakse mööda riietega, mida välja ei kanta

«Naised muutuvad oma rõivaste valikul üha praktilisemaks, mistõttu on trend valida ka aastapäevale midagi kvaliteetset, klassikalist ja ajatut, mis kestab aastaid ning mida saab peale aastapäeval käimist kanda korduvalt veel erinevatel üritustel,» on Soobard märganud.

Eelnevatel aastatel on ta presidendi vastuvõttu jälginud telerist ikka huviga. «Tore on vaadata, millised valikud erinevad vastuvõtule kutsutud naised on langetanud, kuid kõige meeldejäävamad on ikka need hetked, mil näen kätlemistseremoonial enda loomingut,» tõdeb ta. «Oluline on, et kleit istuks hästi ning tervik, mis me koos kliendiga läbi mitmete proovide oleme loonud, töötaks ka läbi teleekraani.»

Mõnel külalisel on juhtunud, et pidulikule sündmusele valitud komplekt ei toimi ja tulemus jääb teistele nokkida. Selle vältimiseks soovitab disainer riskimisest hoiduda. «Kõige olulisem on kleidi ja aksessuaaride valikul jääda iseendaks - valida kleit, mis toob sinus välja parima ja läheb kokku sinu kui isiksusega. Kõige suurem möödapanek minu hinnangul ongi see, kui inimene oma valitud rõivast välja ei kanna. Kindel valik on midagi modernselt klassikalist ja ajatut, mida saad kanda ka aastate pärast.»