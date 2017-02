Disainer Maria Tammeorg: küsi nõu spetsialistilt, lähedased ei taha sind solvata

Vabariigi aastapäeva puhul toimuvale presidendi vastuvõtule ei saa Tammeorgi sõnul minna väga trendikas rõivas. «Minu hinnangul ei saa sellise suursuguse ürituse puhul lähtuda trendidest,» sõnab ta. «Eelkõige peaks järgima etiketti - maani kleit, kuna tegemist on balliga: kaetud õlad ja käsivarred, sügava dekolteeta ning hästiistuv lõige.»

Aastaid vastuvõttu vaadanud naisele on enim meelde jäänud ikka äärmused, kuid negatiivset ta mainida ei taha. «Kuid mulle väga meeldib näha daame, kes on selle sündmuse puhul vaeva näinud ja seda suursugust vabariigi sünnipäeva ka selliselt austanud. Naudin huvitavaid detaile, kauneid kangaid. Eriliselt on silma jäänud viimastel aastatel Kristel Mardisoo kantud kleidid, sest nendes on naiselikkust, detailiderohkust ja väärikust.»

Tänavu kutsutud külalistel soovitab ta riietuse puhul etiketist kinni pidada, kasutada ära trimmiva pesu võimalusi ja olla oma figuuri suhtes aus. Lisaks on oluline leida värvitoon, mis sobib ka enda nahatooni ja juustega.

«Küsi nõu oma ala spetsialistidelt, tihtipeale lähedastelt nõu küsides jäävad nad ehk liialt delikaatseks, et mitte sind solvata,» märgib ta ja loetleb apse, mis eriti silma kriibivad: «Kleit ebamäärase pikkusega, liiga väike suurus, kontorist-teatrisse kostüümid, liialt paljastavad kleidid.»