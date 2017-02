Sodiaagi saladused: kümme põhjust, miks armastada Jäära

Cosmopolitan loetleb kümme põhjust, miks on Jääraga deitimine olenemata tähtkujust kõigile peadpööritav kogemus.

Jäär on tohutult enesekindel. Tulemärgid, kelle juurde kuuluvad peale Jäära ka Lõvi ja Ambur, ei ole enamasti madala enesehinnanguga, kuid Jäär on neist veel kõige iseteadlikum. Isegi kui teda on mingist infost kõrvale jäetud (olgu selleks klatš või mõne populaarse sarja süžee), siis ta teeskleb, et teab kõike.

Jäär on väiga võistlushimuline. Kui tahad koos olla inimesega, kes ei karda väljakutseid, siis vaata Jäära suunas, kes võidab nii sinu vanemate südamed kui põrmustab vastased kaardimängus. Tal on vaid üks eesmärk: võita.

Jäär on vallatu. Jäär on sodiaagi esimene tähtkuju ning seetõttu on tal ellu lapsemeelne suhtumine. Suurte silmadega Jäär peab lõbutsemist elus kõige tähtsamaks.

Ta otsib põnevust. See pole sugugi paha omadus, kui oskad isegi nautida Ameerika mägesid ja närvekõditavaid voodielamusi.

Jäära kindlameelsus on seksikas. Vapper Jäär on sündinud võitleja, keda juhib sõjajumal Mars. Ära mässa Jääraga, kes on sunnitud oma tõekspidamiste eest seisma!

Jäär oskab elu nautida. Ta eelistab kõiges kõige paremat - nii restorane, kontserdipileteid kui reise - ja kohtleb oma kallimat samade põhimõtete järgi.

Romantika suhtes on Jääral traditsioonilised põhimõtted. Jäärast mees on tõenäoliselt väga mehelik ja tahab enda kõrvale ka ülinaiselikku naist. Kui tahad Jäärast mehele silma hakata, võid kindel olla, et teed seda kõrgetes kontsakingades ja kleidis, mitte teksapükstes.

Jäärad on peamiselt ekstraverdid. Sageli on just nemad peo hinged, kelle ümber teised koonduvad. Häbelikku Jäära on raske leida ja enamasti hakkavad nad seltskonnas silma sellega, et on sattunud vaidlusesse.

Jäär on impulsiivne. Ühelt poolt võib see väljenduda läbimõtlemata ostudes või ka taktitundetutes väljaütlemistes, mis võivad talle pahandusi kaela tuua. Teiselt poolt on ju tore, kui ta üllatab sind nädalavahetusereisi või armsa kingitusega.

Jäär on vastupidav. Mis iganes kaikaid elu Jäära kodaratesse viskab, ta teeb seda, mida peab - vajadusel läheb ka sõtta, kui vaja - et uuesti jalgele tõusta.