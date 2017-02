Moelooja Piret Ilves: presidendi vastuvõtt pole koht, kus riietuda vulgaarselt!

Ilvese sõnul on lihtsus ja loomulikkus praeguse aja märksõnad. «Minu rõõmuks valitseb jätkuvalt stiilipuhas minimalism,» räägib moelooja. «Kvaliteetne kangas, šikk siluett ning huvitav värvitoon absoluutses harmoonias. Viimaste aastate tavapäraks on saanud varrukatega kleidid. Sel aastal on tulevalt üldisest moest lisandunud ihalus varrukad põnevaks muuta. Ennustan, et vähemaks on jäänud ka pitsi ja litrite osakaal.»

Ilves tõdeb, et 24. veebruar ei tähenda tema jaoks «kleidiparaadi», vaid on siiski eelkõige vabariigi sünnipäev. «Ma olen kommenteerimisega väga tagasihoidlik ja arusaaja tüüp,» sõnab ta, et üldiselt kellegi rõivaid hukka mõistma ei kipu, kuid: «Keeruline on mööda vaadata vulgaarsetest lahendustest ja halvasti istuvatest, liialt pitsitavatest riietest.»

Kui juba aga presidendi vastuvõtule minek, mis on lahendused, millega kindla peale välja minna? «Kõige olulisem selle peo juures on meeles pidada seda panust, mille tõttu olete just teie vastuvõtule kutsutud. Minu peamine nõuanne on, et tuleb minna iseendana. Ei ole vaja mingeid erilisi tulesid-vilesid, kui see ei ole kutsutule iseloomulik,» julgustab moelooja. «Kui inimene tunneb ennast oma valitud riietes mugavalt, mõjub ta ka enesekindlalt ning saab õhtut nautida!»

Ometi tuletab Ilves meelde, et vältida võiks siiski väga ekstravagantseid, hea/halva maitse piiril kõikuvaid lahendusi. «Kindlasti ei ole see koht, kus riietuda vulgaarselt ja väljakutsuvalt! Vabariigi aastapäeva vastuvõtt ei ole Oscari- või MTV muusikaauhindade gala, kus tuleb tingimata üksteist üle trumbata.»