Kas trenni retuuse tohib kanda ilma aluspesuta?

Kas ainult retuuside kandmine on üldse hügieeniline? Kumba tuleks eelistada, kui valida on hügeeni ja mugavuse vahel? Self Magazine vahendab, et tegelikult on mõistetav, miks naised ei taha retuuside alla aluspükse panna ja see on isegi okei, kui järgida mõnda lihtsat reeglit.

Retuusid peavad olema heast materjalist. Veendu, et sinu valitud retuusid oleksid hingavast materjalist. See tähendab, et püksid peaksid olema, kas puuvillast või muust higi endasse imavast materjalist. Mõned spordifirmad teevad isegi spetsiaalselt selliseid retuuse, mille sees on väike puuvillane ruuduke just selleks otstarbeks. Sünteetilised materjalid seevastu võivad tekitada nahaärritust ja sellisel juhul oleks kindlasti kasulik kanda aluspükse retuuside all. Võta higised riided kohe pärast trenni seljast. Ükskõik, mis materjalist riided sul ei oleks, siis higised spordiriided tuleks kohe pärast trenni seljast võtta. Kõige parem oleks see, kui sul oleks aega ennast ka pärast trenni pesta. Nii kaitsed enda keha ja vagiinat võimaliku infektsiooni eest. Pese oma retuuse pärast igat kandmist. Kui see on sinu jaoks normaalne, et sa retuuside all aluspükse ei kanna, siis sa pead olema valmis oma retuuse iga kord pärast kandmist pesema.

Kui sa järgid neid kolme reeglit, siis ei sul mingeid probleeme tekkima. Kui sulle meeldib kanda aluspükse oma retuuside all, siis see on ka täiesti aktsepteeritav ja normaalne. Tee nii, kuidas sa ise ennast trennis mugavamalt tunned.