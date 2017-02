Sodiaagi saladused: kümme põhjust, miks Kalasid on nii raske mõista

Selleks on omad põhjused, miks keegi Kalasid ei mõista ja Elite Daily toob need ridamisi välja.

1. Kalad on sodiaagi 12. tähtkuju. Kuna nad on ringis viimased, on Kaladena sündinud inimesed saanud segu kõikide teiste sodiaagimärkide iseloomuomadustest. Neil on endalgi oma tunnetest raske aru saada, saatis siis teistel neist. Kalad võivad olla kahtlevad ka kõige lihtsamaid otsuseid langetades. Samas on nad ka väga avatud. Kaladest sõber lubab igale poole tulla, aga kohale ta alati ei jõua.

2. Kalad otsivad alati uusi kogemusi. Ära solvu, kui su Kaladest kallim on pidevalt uue ja huvitava jahil - tal on hea meel, kui keegi on seda tehes tema kõrval. Kõige paremini sujubki ta suhe inimesega, kes on sama pöörane kui tema ja ei kohku seikluste ees ära. Kalasid ei ole mõtet iga hinna eest kinni hoida, sest kui nad tunnevad, et on lõksus, kasutavad esimest võimalust, et plehku panna.

3. Kalad on kaastundlikud ja heatahtlikud. Vahel on nad liialt kaastundlikud ka võhivõõraste suhtes, mis võib olla teistele arusaamatu. Ise on nad seejuures muidugi täiesti siirad.

4. Neil on raske fantaasiat reaalsusest eraldada. Omahingelt on Kalad unistajad. Neil on kogu aeg silmis mingi eesmärk, mis võib tegelikult olla võimatu.

5. Empaatia on neile väga oluline. Nagu öeldud, on Kalad eriti kaastundlikud. Vahel võib see väljenduda selles, et nad jätavad ennast tagaplaanile ja mõtlevad rohkem teiste vajadustele. Kui siis Kalade oma tunded tahavad välja pääseda ja hakkavad pulbitsema, järgneb paratamatult kaos.

6. Kalad suudavad rahus mõelda vaid üksi olles. Kalade puhul ei ole ime, kui ta tahab tunnike kuskil eemal omapäi olla. Selleks, et ta saaks mõtteid koguda ja end produktiivselt tunda, vajab ta rahu. Kui Kalad ongi 24/7 väga seltskondlikud, on nad seda tehes autopiloodil.

7. Kalad on oma olemuselt introverdid. Sellegipoolest ümbritsevad nad end pidevalt uute ja huvitavate inimestega, aga väga lähedaseks nendega enamasti ei saa. Vahel võib seetõttu jääda mulje, et Kalade esindaja on ennast täis, kuid tegelikult on tal raske end avada inimestele, kellega ei tunne tõelist lähedust.

8. Nad ei mõista peaaegu kedagi hukka. Enamasti usuvad nad kõigist head ja on viimaste seas, kes teisi kividega loobiks. Vahel ei ole ka see kõige mõistlikum, sest liigne naiivsus võib Kaldele valusalt kätte maksta. Kalade korraldatud peole on aga kõik külalised oodatud, ka kutsumata.

9. Kalad on ülitundlikud. Sõnad teevad Kaladele haiget ja jätavad hingehaavad pikaks ajaks. Kui märkad, et su Kaldest sõber on tavapärasega võrreldes eriti sõnaaher, võib olla, et oled teda kogemata solvanud. Samuti tunnetab ta hästi sinu emotsioone, mistõttu ei ole mõtet varjata, kui oled millegipärast stressis. Ta tajub seda juba niigi.

10. Kalad vajavad häid eeskujusid. Ja otsivad seda igaühest. Kui saad Kaladega hästi läbi, võib selle taga olla põhjus, et ta vaatab sinu poole üles. Ilma eeskujuta satuvad Kalad segadusse ja ei suuda otsustada, mida edasi teha või kuhu minna.