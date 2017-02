Naine pahandab: mu mehel on arvutis alastipildid eksist!

Female Firsti suhtenõuande nurgas vastab suhteekspert Lucy Moore:

«Kindlasti on häiriv partneri arvutist selliste piltide leidmine, kuid tundub, et sind ärritas rohkem tõsiasi, et see on tema eks. Muidugi on sul õigus tunda oma tundeid, nii et kui sa oled pahane, siis see on sinu reaktsioon tekkinud olukorrale.

Ma soovitaksin mehega asi teemaks võtta, kui šokk on järele andnud. Kui sa püüad temaga rääkida siis, kui sa oled ärritunud, ei jõua sa ilmselt kuhugi. Kui sa aga oled rahunenud, püüa talle ehk öelda, mida sa avastanud oled ja mis su mõtetest läbi käis, kui sa neid pilte nägid.

Võib olla, et ta unustas nende olemasolu. Sa võid talt ehk küsida, mida tema tunneks, kui sinul oleksid sarnased pildid oma eksist, nii saad aidata tal sind paremini mõista. See võiks panna ta mõtlema digitaalse kevadpuhastuse peale ning kustutada arvutist need ja teised asjad, mis võivad olla potentsiaalselt ärritavad. Ehk ta lihtsalt ei jõudnud nende kustutamiseni pärast lahkuminekut ja enne sinuga kohtumist.

Siin võib olla täiesti süütu selgitus, nii et enne järeldusteni tormamist kuula kindlasti tema põhjendus ära.»