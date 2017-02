Skandaalne rokikuningas abiellus 13-aastase tüdrukuga, kes oli tema sugulane

Katkend Epp Petrone värskest raamatust «Inspireerivad armastuslood läbi aegade».

Oli aasta 1958. Hiljuti Elvis Presley rock'n' roll'i kuninga troonilt lükanud Jerry Lee Lewis saabus oma esimesele Inglismaa-turneele. Jerry kaks äsja avaldatud singlit läksid uskumatult hästi, tõustes esikohale kõigis popmuusika stiilides ühekorraga. Ka üldises plaadiläbimüügis oli ta teinud maailmarekordi, jättes Elvise hiigelnumbri seljataha. Kontserdid Inglismaal olid ette välja müüdud. Hollywoodis oli alustatud mängufilmi tema uue singli põhjal.

Uhkelt nagu kukk olevat Jerry Lee Lewis marssinud Londoni lennuväljal reporterite rõngasse. Ent üks ajakirjanikest märkas neidu, kes koos rokikuninga bändi ja saatjatega lennukilt maha astus.

«Vabandage, kes te olete?» astus ta seina ääres seisva tüdruku juurde.

Too põikles häbelikult, et pole eriti tähtis isik ning et tähelepanu peaks olema Jerryl ja tema muusikal. «Ma olen ta naine,» poetas piiga lõpuks.

Plahvatas pomm

Lewise mänedžer oli üritanud skandaali vältida ja katsunud teha Jerryle selgeks, et ta jätaks oma verinoore naise koju. Mees oli uhkelt keeldunud: «Kus olen mina, sinna tuleb ka minu abikaasa!»

Daily Mirrori 26. mai 1958 esikaas / ©1999 Credit:Topham Picturepoint / Scanpix

Paratamatusega leppinud korraldusmeeskond otsustas hoida Jerry abielu võimalikult salajas... Aga õnnetuseks polnud sellest plaanist teavitatud 13-aastast Myrat. «Nad pidasid mind nooreks plikakeseks, kellega ei tasunud midagi arutada,» rääkis Myra aastaid hiljem ühes intervjuus. «Ma arvasin, et mind hoitakse tagaplaanil sellepärast, et Jerry tahab mind segadusest ja sahmimisest eemal hoida. Kui keegi oleks mulle maininud, et hoia oma väike suu kinni ja ära reeda, et sa oled Jerry naine – loomulikult oleksin saanud saladuse hoidmisega hakkama! Seda, et olin teinud vea, nägin kohe. Reporter jooksis teiste ajakirjanike juurde ja lausa karjus oma uudist!»

Umbes tunni jooksul oli see teada kõigil Londoni lehtedel ja hotellis alanud pressivastuvõtule saabus rekordarv reportereid. Jerry Lee Lewis kehitas õlgu ning vastas ründavatele küsimustele laisa üleolekuga. «Jah, olen küll abielus, mis siis?», «Kui vana?... 15. Ei, see pole liiga noor. Ta on naine!», «See on meie ja jumala vaheline asi» kõlasid tema vastused.

Õhtul toimus kontsert pooltühjale ja vaikivale saalile, kust lendas lava poole tomateid ning hõikeid «Lapserüvetaja!» ja «Pervert!». Skandaal kogus iga lehenumbriga hoogu: pinnale kerkis, et Jerry oli valetanud oma kaasa vanuse kohta ning et tegelikult on ta eelmine abielu alles lahutamata... Järgmistel päevadel tuli ridamisi teateid kontsertide tühistamisest, tagatipuks saabus Inglismaa valitsuse ametlik nõue, et Lewis kui korra ja sündsuse vastu eksinu peab riigist lahkuma.

«Lakkuge saba!» oli Jerry Lee Lewise viimane sõnum Inglismaa reporteritele enne, kui ta astus uuesti lennukisse. «Ma olen abielus tüdrukuga, keda armastan, ja see pole teie kuradi asi!»