Viis asja, mis võib juhtuda, kui pesed pead õunasiidriäädikaga

Pure Wow uuris lähemalt, kuidas õunasiidriäädikas juustele mõjub ja mis võib juhtuda, kui sellega pead pesta.

Juuksed võivad tunduda puhtamad

Juuste loputamine õunasiidriäädikaga on kasulik selleks, et eemaldada juustest kõik sinna kogunenud tootejäägid (geel, juuksevaht, lakk, seerum jne), mis on ajapikku jäänud peanaha ja juuksekarvade külge. Selleks sega 200 ml vee kohta 3 spl õunasiidriäädikat ja vala segu tühja pihustiga pudelisse. Duši all kanna segu peanahale ja masseeri mõned minutid enne, kui pea puhtaks loputad.

Sa võid kõõmast lahti saada

Kui oled kõõmaga kimpus, proovi sama eelnevalt kirjeldatud lahust korra või kaks korda nädalas. Õunasiidriäädikas aitab kõõmast vähehaaval lahti saada ja leevendab sellest tekkinud sügelust.

Juuksed võivad läikima hakata

Õunasiidriäädikas on piisavalt happeline, et tasakaalustada juuste ja peanaha pH-taset ilma seda kuivatamata. Kui sa loputad selle lahusega juukseid, saad lahti ka dušiveest juuksekarvadele kuhjunud mineraalidest, mis tavaliselt läike tuhmistavad.

Juuksed võivad muutuda pehmemaks

Õunasiidriäädika happelisus aitab juuksekarva soomuskihi sirgeks siluda ja katab karvatüve ebatasasused, mis tähendab, et juuksed lähevad pehmemaks ja kergemini hooldatavaks.

Sellest võib juustele kerge lõhn külge jääda

Kõik eelnevalt mainitu on küll tore, aga lõpuks peab leppima ka tõsiasjaga, et äädikal on üsna tuntav lõhn, mis paraku jääb ka juustele külge. Lõhna vältimiseks loputa juukseid väga põhjalikult ja kuivata korralikult ära. Koos niiskusega kaob ka suurem osa lõhnast. Kui äädika lõhn on sinu jaoks täiesti talumatu, lisa lahuse sisse tilgake essentsõli.