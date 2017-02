Viis õnnestunud aksessuaarivaliku põhireeglit

«Tegelikult tuleb järgida paari hästi lihtsat reeglit, et alati laitmatu välja näha,» osutab Samsung Galaxy Dream talendikonkursi võitja disainer Anette Sepp, kelle sõnul tuleks pöörata üha rohkem tähelepanu nn uutele aksessuaaridele. «Täna ei ole peamisteks aksessuaarideks enam kingad, kotid ja ehted. Üha enam on nendeks meie igapäevased tehnoloogilised abimehed nutitelefonidest kuni aktiivsusmonitoride ja kõrvaklappideni – ilma nendeta ei kujutaks paljud kooli või tööle minekut üldse ette,» rääkis Anette ja osutas, et just sel eesmärgil tehakse kõiki neid seadmeid niivõrd paljudes erinevates toonides.

Järgnevalt annab Anette viis lihtsat soovitust, mida järgides muutub riietuse ja aksessuaaride ühildamine palju lihtsamaks.

1. Mõtle läbi, kuhu sa lähed ja riietu eale sobivalt

Pea meeles, et igal kohal või üritusel on vaikimisi mingid kindlad ootused riietumisstiili osas. Näiteks teater eeldab vähemalt poolpidulikku riietust ning kooli või tööle minnes ära unusta, milline on sealne kultuur: kas tegemist on vormiriietust eeldava institutsiooniga või peetakse lugu lihtsalt korrektsest aga samas mugavast välimusest. Suurte sõrmuste või kõlisevate käevõrudega on näiteks kontoris või loengus arvutil tippimine oluliselt raskendatud.

Kui Sa aga pole kindel, mida selga panna, siis pea meeles: väike must kleit ja keskmise kontsakõrgusega kingad on sobilikud peaaegu kõikjale. Lisades sinna juurde erinevaid sädelevaid või värvilisemaid silmapaistvaid kaela- ja käeehteid, kõrvarõngaid ning kaunivärvilise nutiseadme, saadki oma välimust kas pidulikumaks või igapäevasemaks muuta. Oluline on vaid jääda oma vanusele sobivatesse piiridesse.

2. Vali riietuse põhitoon(id)

Vali oma riietuse peamine värv. Näiteks kui valid riietuse põhitooniks musta, valge või midagi muud hästi neutraalset, siis võid sinna juure sobitada kõiki kirkaid värve nii palju, kui soovid! Samuti on väga põnev mängida erksamates värvides põhitoonidega, mis lasevad fantaasial lendu minna.

3. Ära karda mustreid ja struktuure

Mustrid ja erinevad kangatüübid on küll pretensioonikamad ja vajavad mõningast läbimõtlemist, kuid tagasihoidlikud ehted ning väiksem ühevärviline õlakott, mis võib olla nii neutraalset värvi kui toon-toonis mustriga, sobivad alati. Mustrite juurde on üldse oluliselt lihtsam sobitada tavapärastest aksessuaaridest teistsuguseid esemeid, et stiilne välja näha. Näiteks robustsemad saapad või tossud sobivad mustrilise kleidi juurde, kelmikat värvi telefon või nutikell lillelise suvepluusi juurde.

See kehtib ka vastupidi – kui Sul on ühevärvilised riided, siis mustrilised ja struktuursed vööd, käekotid või pearätid annavad just selle viimase lihvi ja särtsakuse, mida välimus vajab.

4. Vali aksessuaare nende kantavuse järgi

Kuigi turul on palju silmapaistvaid ehteid, efektseid kingi või värvikirevaid telefonide ümbriseid, siis stiilne naine ostab just sellised esemed, mida on mugav kanda mitme rõivakomplektiga. Mida ühevärvilisemad on välimusele lisatavad aksessuaarid, seda paremini sobivad nad kokku ka erinevate riietustega, sealhulgas mustriliste ja kirjude rõivastega. See aga ei tähenda, et aksessuaar peaks olema igavalt must, valge või hallikas. Näiteks mind inspireeris viimati uus korallsinine Galaxy S7 telefon ja valmistasin lausa mitu toon-toonis riideeset, mis nägid koos suurepärased välja. Siit ka soovitus – teinekord tasub ka kergemate riiete puhul mõelda, kuidas nad sobiksid kokku igapäevakasutuses oleva nutitelefoniga.

5. Aksessuaaride suurus

Vali enda kehatüübile sobivad aksessuaarid. Näiteks ei sobi pisikestele ja kõhnadele inimestele suured ja mahukad õlakotid, eriti pikkade narmastega. Sedasi muutub üldmulje Sinust veelgi väiksemas. Volüümikale kehale ei istu aga pisikesed crossbody-stiilis kotid, kuna need muudavad vastupidiselt inimese just visuaalselt suuremaks kui ta on.