Kolm olulist küsimust seksi kohta, mis ennustavad suhteõnne

Psühholoog Eric Haseltine kirjutab väljaandes Psychology Today, et on tänu oma aastatepikkusele töökogemusele tuginedes jõudnud kindlale arusaamale, et õnne ja tervise jaoks on seksuaalne sobivus hädavajalik. Seetõttu tuleks endalt enne pikaajalisele suhtele pühendumist või abiellumist küsida need alljärgnevad kolm küsimust.

1) Kui sageli te kumbki seksi vajate?

Mõned inimesed on seksuaalsemad kui teised. Kui mõni vajab seksi kord või kaks päevas, siis mõni teine tunneb selle järele vajadust alles korra kuus. Keskmiselt tahetakse seksi kaks kuni kolm korda nädalas.

Teoorias ei peaks see olema oluline (te võite hästi sobida ka teistel tasanditel: emotsionaalselt, vaimselt, intellektuaalselt), kuid praktikas on see elupartnerit otsides väga tähtis. Eriti siis, kui te saate lapsi. Suhte alguses tullakse tavaliselt teineteise soovidele palju rohkem vastu, kuid mida rohkem aega möödub, seda enam võtavad põhilised vajadused võimust. See, kes tunneb suurt vajadust seksida ühe või kaks korda päevas, läheb ajapikku väga õnnetuks, kui tema partner tahab seksida vaid korra kuus ja ei mõista tema vajadusi. Nii võib juhtuda, et suurema seksivajadusega inimene võtab armukese ja pere läheb lõhki.

2) Kui hästi te klapite suuruse ja kuju poolest?

Mõnel mehel on suur ja väga pikk erekteerunud peenis, mõnel aga lühem ja peenem peenis. Mõnel naisel on pikem ja laiem tupp kui teisel. Mõnel mehel on ettepoole kaardus peenis, mõnel tahapoole ja mõnel hoopis küljele hoidev peenis. Ka naistel on erinevad tupekanalid ja emakas võib olla nii ees- kui tagaseinas.

Kõik need detailid ei peaks üldse olulised olema, kuid ometi on ikka! Kui suure ja jämeda peenisega mees võtab endale naiseks väikese tupega naise, on nende vahekord pea võimatu, sest see võib naise jaoks olla väga valus. Isegi kui ta abielu algusaastatel tuleb oma mehele vastu, kujuneb seks siis naise jaoks ebameeldivaks kogemuseks ja ta tahab seda järjest vähem. Samuti ei klapi seks suurema tupe ja väiksema peenisega mehe vahel, sest mõlemal võib olla raskusi vahekorrast naudingu saamisega. Ka peenise ja tupe kuju mängivad oma rolli, sest kui kokku satuvad ettepoole kaldus peenisega mees ja tagaseinas asetseva emakaga naine, võib peenis misjonäriasendis puutuda vastu naise emakakaela ja teha palju valu. Sel juhul tuleb paaril proovida erinevaid asendeid, et leida endale sobiv.

3) Kui kaua kulub kummalgi aega, et orgasmi saada?

Mõnel inimesel kulub orgasmi saamiseks 20-30 minutit, mõnel teisel aga vähem kui 6 sekundit.

Tänapäeval on küll ravimeid, mis aitavad orgasmi saamist edasi lükata, kuid nende ravimite mõjul võib see aeg pikeneda vaid kolm kuni neli korda. See tähendab, et kuue sekundi asemel võib orgasmi edasi lükata 18 kuni 24 sekundini. Nii on seda ikkagi raske sobitada inimesega, kes ei jõua tippu enne poolt tundi.