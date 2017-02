Astroloogiline teenäitaja: kuidas armastus sodiaagimärkide põhjal avaldub

Enamasti jagavad Lasky ja Dimitrov erinevatele sodiaagimärkidele nõuandeid oma Twitteri kontol, kuid ajakirjas Dazed avaldatud astroloogilises juhendis selgitavad nad lahti, kuidas erinevad tähemärgid flirdivad, armuvad ja suhetes käituvad. Muidugi ei jäta nad puutumata ka luulet.

Jäär

Kui sa oled Jäärale silma jäänud, tabab see sind kui välk selgest taevast. Tegelikult on see ka talle endale üllatuseks, kui järsku ja ülepeakaela ta sinust sisse võetud on. Jäära jaoks on armastus pigem jõud kui tunne ja talle meeldib selle vaatemängulisus. Eriti seetõttu, et armastus on kui lava, millele astub tema lemmikkangelane (ta ise), kes vallutab ja võidab kõige hinnalisema autasu, mis on olemas: sinu. Jäär saadab sulle oma lemmikluuletusi, mis on tõenäoliselt väga romantilised ja osaliselt sinust, kuid kindlasti on neis kirjeldatud armumise peadpööritavat tunnet. Sinul tasub vaid olukorraga kaasa minna.

Sõnn

Sõnn on väga hooliv inimene ja kui sa märkadki temaga kohtudes pinnapealset pahurust, siis arvesta, et see on kõigest mask, mis varjab tema tõelist haavatavust. Võtame või näiteks laulja Adele, kes on Sõnn ning laulab jalustrabavaid ja omanikuinstinktist läbipõimunud armastuse ballaade. Sõnnidele meeldib maine luule, milles on juttu seksist elu lõpuni. Seda seepärast, et armudes plaanib ta kogu oma elu sinuga veeta ja selle alla kuulub ka ühise vanadekodu välja valimine. Teine laulja, kes iseloomustab Sõnni armastust on Emilíana Torrini, kelle lugu «Jungle Drum» kirjeldab ilmekalt armuvalus Sõnni südame põksumist. Sina oledki see, kes tema südamele niimoodi mõjub. Jätka seda, mis seda põhjustab ja nii pole karta, et sa võiksid teda välja vihastada.

Kaksikud

Kui sa meeldid Kaksikutele, siis seetõttu, et oskad hinnata muutust igas vormis. Samas on ka selliseid Kaksikuid, kes armuvad ülepeakaela mõtlikesse tüüpidesse, kes nende silmis ei ole sugugi igavad, sest nad on lihtsalt Kaksikutest endist niivõrd teistmoodi. Kui sa oled osutunud Kaksikute esindaja kinnisideeks, võib selle taga vabalt olla mingi kentsakas vestlus, milles sa pobisesid midagi seosesetut. Luulest eelistavad Kaksikud detailirikkaid, kuid samas laialivalguvaid värsse, milles ei ole midagi konkreetset. Kui tahad Kaksikutele muljet avaldada, kirjuta neile midagi sellist.

Vähk

Kõik teevad Vähkidest ja nende emotsioonidest suure teema, kuid tegelikult on nende probleem rohkem selles, et nad on väga tujukad. Seetõttu meeldib neile ka heitliku meelega luule, mis oma äärmuslikkusega tuletab neile meelde, mis tunne oli olla laps. Selle ilmestamiseks võib tuua kunstniku Frida Kahlo ja tema töö mitmekülgsuse. Kui ihaldad Vähki, siis peab sul armsa külje kõrval olema ka sügav tume pool. Oma voodisse võtab ta su (lõpuks) alles siis, kui tunneb, et olete tõesti lähedased. Selleks võib veidi aega kuluda, aga kui sa tõesti tahad teda, oled nõus ootama. Vähk on kui haruldane orhidee, mis rabab sind jalust. Ta on seda väärt.