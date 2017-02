14 filmisoovitust sõbrapäeva õhtuks

Adaline Bowman (Blake Lively) on ime läbi kaheksa aastakümmet 29-aastane olnud. Ta on elanud üksilduses ning vältinud lähedust inimestega, kes võiks ta saladuse paljastada. Juhukohtumine karismaatilise filantroobi Ellis Jonesiga (Michiel Huisman) sütitab temas taas kire elu ja armastuse vastu. Kui aga nädalavahetus mehe vanematega (Harrison Ford ja Kathy Baker) ähvardab tõe päevavalgele tuua, langetab Adaline otsuse, mis muudab ta elu igaveseks.

«Ristunud teed» («The Longish Ride», 2015) IMDB hinne 7,1 10st.

Luke (Scott Eastwood) on endine rodeotšempion, kes üritab taas tippu tõusta. Õige peatselt satub ta teele aga Sophia (Britt Robertson), kes on asumas unelmate tööle New Yorgi kunstimaailmas. Nende vastastikune kiindumus kasvab kirglikuks armastuseks, ent peatselt ilmneb nende ideaalide vaheline vastuolu. Kui nende suhe aina keerulisemaks muutub, tekib Iral sõprussuhe Iraga (Alan Alda), kellele meenub mitme aastakümne tagune kirglik armulugu oma naisega. Ta hoiatab Sophiat, et Luke peab oma ohtlikust unelmast loobuma, enne kui on liiga hilja.

Oscari-võitja «Taani tüdruk» («The Danish Girl», 2015) IMDB hinne 7,0 10st.

See David Ebershoffi samanimelisel romaanil põhinev ebatavaliselt lummav armastuslugu Taani kunstnike Einar Wegeneri ja tema abikaasa Gerda vahel viib vaataja 20ndate aastate Kopenhageni ja Pariisi art nouveau ajastu boheemlaste ringkondadesse. «Taani tüdruk» tegeleb inimese seksuaalsuse ja sisemise sootunnetuse küsimustega ajastu raamistikus, mil sellised teemad olid samahästi kui tabu ning millest üleastujat võidi sulgeda vaimuhaiglasse. Kui portreekunstnikust Gerda palub oma abikaasal naljatamisi tõmmata jalga siidsukad ja heita üll õhkõrn taftkleit, et poseerida poolelioleva maali jaoks, saab alguse Einari muutumise teekond. Mehe süvenev lembus daamirõivaste vastu viib Gerda peagi tõdemuseni, et Einari puhul on tegu mehe kehasse sündinud naisega. Nii algab lugu Lili Elbest, teerajajast transseksuaalsuse vallas. Just tema oli esimene inimene maailmas, kes eduka operatsiooni abil mehest naiseks sai.

«Pimekohting» («Man Up», 2015) IMDB hinne 6,8 10st.

Nancyl (Lake Bell) pole armastusega vedanud, kuigi ta on käinud mitmel pimekohtingul. Rongis teel vanemate pulma-aastapäeva tähistamisele kohtab ta Jessicat (Ophelia Lovibond), kes on teel pimekohtingule. Segaduste tulemusena satub hoopis Nancy tema pimekohtingule Jackiga (Simon Pegg). Nancy tunneb küll süüd Jessica identiteedi kaaperdamise pärast, kuid naudib tekkinud olukorda. Mida aga teeb Jack, kui saab teada, kes ta on tegelikult?

«Kirjad Juliale» («Letters To Juliet», 2010) IMDB hinne 6,6 10st.

Veronas, kaunis Itaalia linnas, kus kohtusid Romeo ja Julia, on koht, kuhu murtud südamega inimesed jätavad kirjakesi, paludes Julialt oma muredele abi. Ambitsioonikas kirjanik Sophie leiab sealt 50 aastat vana kirja, mis muudab tema elu igaveseks. Ta asub kirja autori, nüüdseks juba vanaema Claire’iga, ning tema nägusa lapselapsega romantilisele teekonnale, mille käigus peavad kõik kolm tõdema, et maailma kõige suurem armastuslugu on tegelikult nende endi oma.

«Talvemuinasjutt» («Winter’s Tale», 2014) IMDB hinne 6,2 10st.

Elukutseline murdvaras Peter Lake (Colin Farrell) tungib kauni Beverley Penni (Jessica Brown Findlay) koju. Hoolimata täiesti erinevast taustast, armuvad nad kiiresti ja sügavalt, ent Beverley on surmavalt haige. Peatselt otsib nad üles Pearly Soames (Russell Crowe) - deemon, kes on maskeerunud inimesest gangsteriks. Kas armastus suudab võita kurjust, aega ja surma?

«Lihtsalt sõbrad» («Just friends», 2005) IMDB hinne 6,2 10st.

Chris kohtub taas oma keskkooliaegse ihalusobjektiga, kellelt korvi saamine tegi temast apla seelikuküti. Praegu on mees Hollywoodis tuntud plaadiprodutsent ja kooliaegse iseenda täielik vastand. Ta ei oska aimatagi, et kohtub tüdrukuga, keda üritas meeleheitlikult unustada…

«Viiskümmend halli varjundit» («Fifty Shades of Grey», 2015) IMDB hinne 4,1 10st.

Kui kolledžit lõpetav Anastasia Steele oma haigestunud toakaaslase asemel kolledži ajalehe jaoks prominendist ärimees Christian Greyd küsitlema läheb, ei aima ta, mis kursi ta elu võtab. Christian, kes on samavõrd mõistatuslik kui rikas ja mõjuvõimas, tunneb Ana suhtes kummalist tõmmet, nagu neiu ka tema suhtes. Olles seksuaalselt kogenematu, sööstab Ana siiski pea ees armusuhtesse ning avastab peagi, et Christiani tõelised seksuaalsed kalduvused liiguvad mööda valu ja naudingu piire. Film nomineeriti 2016. aastal nii Oscarile kui ka Kuldgloobusele.