Psühholoog annab nõu: mida teha, kui partner sind ignoreerib?

Seda, et üks pool tõmbub oma kilbi taha varjule, kui teine on pealekäiv, infoga üleujutav, pahandav või muidu emotsionaalne, juhtub suhetes ikka. Taolistele mustritele – kui mina teen või ütlen seda, siis sina tunned ja teed ja ütled seda – saavad paarid teraapias enamasti päris kiiresti jälile. Saadakse aru, miks teine niimoodi (olgu siis pealetükkivalt või peitupugevalt) käitub, ollakse üsna mõistvad. Aktsepteeritav viis vaikida on loomulikult see, kui tülide ajal lepitakse kokku ja võetakse time out, mis kestab nii ja nii kaua ning mille jooksul kumbki püüab rahuneda.

Omaette teema on paarisuhtes aga see, kui üks partner teist lihtsalt ignoreerib, kusjuures viimane ei saa enamasti arugi, millest ignoreerimine alguse saab. Ei pruugigi olla mingit suuremat tüli või ütlemist, korraga kaaslane lihtsalt kas ei räägi üldse, ütleb vaid hädavajalikke ühesilbilisi fraase või räägib laste vahendusel, kui need olemas on. Võib-olla lahkub ta toast alati, kui partner sisse astub, otsagi ei vaata. Küllatulnud sõprade või sugulastega suhtleb ta küll ja on tore, partnerit aga pole tema jaoks olemas. Iseloomulik on see, et ignoreerija kaaslane ei tea, kaua see kõik kesta võib – mitu tundi, mitu päeva, veel kauem – ja kuidas taolist emotsionaalselt väga piinarikast olukorda lõpetada. Kui suheldaks palju võrgus ja talle internetis kurta, et miks sa kaod poole vestluse pealt või ei vasta üldse, siis saab vastuseks heal juhul tõrksa «mul on hirmus kiire» – samal ajal on aga näha, kuidas kiirel ajal lõbusalt poole maailmaga vaieldakse või vaimukaid sotsiaalmeediapostitusi tehakse.

Selline ignoreerimine tekitab partneris totaalse segaduse ja abituse tunde, sest küsimusele, et mis lahti on, kas ei vastata üldse või saab kuulda, et lahti pole midagi, ära mõtle asju välja. Hiljem vabandatakse heal juhul nii, et polnud hea aeg või tuju rääkida, oli midagi muud mõttes või et vaikus – ja mitte suur arutamine – ongi täiskasvanulik viis enda siseilmaga ja probleemidega toime tulla. Kui teine pool püüab siiski kontakti saada, siis viidatakse ebamääraselt, et hiljem – ja ohvrile jääb tunne, et mitte kunagi pole õiget aega rääkida ja mingi hetk võidakse ka öelda, aga kõik on ju hästi, polegi midagi arutada. Jutud jäävad rääkimata, lahendamata probleemide arv üha suureneb, omavaheline suhtlemine jääb soiku või muutub äärmiselt pealispindseks.

Ignoreeritud partner hakkab jälgima iga oma sammu ja sõna, saamaks aru, mis küll võis valesti minna ja kuidas saaks teisiti, käib kikivarvul, püüab kaaslast mitte häirida ja üritab tema mõtteid lugeda – aga kasu sellest pole. Kui taolist ignoreerimist esineb suhtes korduvalt, siis kaob partneri eneseusk, end tajutakse väärtusetuna, nähtamatuna, vahel hullunagi (kui pidevalt saab kuulda, et ära mõtle probleeme välja, kõik on ju hästi). Pidevalt otsitakse viga endas, enesehinnang muutub olematuks ja lõpuks võib see areneda depressiooniks või ärevushäireks.