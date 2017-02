Kümme asja, mida iga mees vähemalt korra elus tegema peaks

Koli oma ema hotellist välja

Ah sul on see juba selja taga? Aga oled sa ka täiesti iseseisev? Või vajad sa ikka veel oma ema abi, näiteks pesu pesemisega, maja koristamisega või kokkamisega? Siis ole mees ja tee oma igapäeva toimetused täitsa ise - juba tänasest! Ja kes veel oma vanemate kulul elab, peaks teadma - see, et sinu eest hoolitsetakse on tore asi, aga võib peale mõnda aega mõlemale osapoolele väsitavaks muutuda. Ja naiste juurde saab maanduda ainult see, kes lendab.

Triigi oma särgid ise

Õlad, krae, mansetid, nööbirida, varrukad - mitmest osast koosneb üks triiksärk, saad sa hiljemalt triikimislaua juurde jõudes aru. Arusaadav, see vajab harjutamist. Aga ühe triigitud - võibolla isegi tugevdatud särgi all on üks uhke rind eriti hea. Suurimad laiskvorstid on öelnud: ka pükse saab samamoodi triikida, kui vaid teada, kuidas seda teha.

Jaga sõbrale oma pick up line'i

Igas sõpruskonnas on keegi, kes on teiste juuresolekul kuidagi raskesti ligipääsetav. Sa ei suuda muidugi igast müürilillest super flirtijat teha, aga paar soovitust võid sa küll anda. Või tahad sa tõesti oma parimale sõbrale oma parimad flirtimisnipid usaldada?

Tee baaris kõigile välja

«Järgmine ring on minu kulul!» Filmides ei juhtu see ju üldse harva, et kangelane tahab oma suurtegu tähistada kõigiga, kes läheduses on. Aga miks ei võiks seda ka päriselus teha? Tähista uut töökohta, hästi tehtud eksamit või lahutust võimalikult paljude inimestega ja naudi elu oma lemmik pubis. See on küll kallis, kuid unustamatu. Sinu enda peokelder muidugi ei loe!

Joo sõpradega vaaditäis õlut

Ei, silmas pole peetud seda väikest 5 liitrist vaati, mida igast supermarketist osta saab. Tõelise vaadi tuleb tellida ikka õlletehasest. Õiges vaadis on vähemalt 20-30 liitrit. Ja miks mitte valida mõnda käsitööõlut?? Kutsu kokku kaaslased ja lase õllel voolata. Ettevaatust, varu järgmiseks päevaks aega, et pohmakas üle elada.

Tee end suguvõsa kokkutulekul naerualuseks

Kas kokkusaamised ei ole vahel jubedad asjad? Siis on sul võimalus asja natuke vürtsikamaks teha: näiteks mõne jubeda kõne, maitsetute kingituste või riietusega, mis oleks justkui üks väheseid, mis 80ndad üle elasid. Vastavalt sellele, kuidas sa ennast üleval pead, võib juhtuda, et sa ei peagi selliste inimestega enam koos tähistama.

Joo vahuveini naiste kingast

Taaskord jälle üks asi, millega sa uhkeldada saad, kuigi ei ole üldse kindel, kust otsast see hea asi olema peaks. Või hoopis just selle pärast... Nii nagu ikka: kui olukord sobib ja seltskonna vaimsus on õige, peab selles midagi põnevat olema, kui sa hakkad vahuveini kinga seest rüüpama. Seal juures peaksid sa muidugi eelistama ilusaid kontsakingasid, mitte läbi kantud tenniseid.