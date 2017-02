Viis asja, mis juhtuvad, kui sa hakkad taimetoitlaseks

Kui sa arvad, et taimetoitlus võiks olla sinu jaoks, siis uuri enne selle kohta nii palju kui võimalik. Goodhousekeeping küsis toitumisnõustajalt, milline on taimetoitlase elustiil. Muuhulgas tõi Monica Auslander välja need viis asja.

Su nahk lööb särama. Mida rohkem puu- ja juurvilju sa sööd, seda rohkem saad sa C-vitamiini ja vett, mis muudavad naha elastseks ja säravaks. Su juuksed muutuvad säravaks. Menüü, mis koosneb suures osas juur- ja puuviljadest, pähklitest ja ubadest, võib muuta su juuksed ja küüned ilusamaks, aga mitte alati. Juuste ja küünte tugevus on seotud ka geneetikaga. Su ainevahetus jääb samaks. Sa võid oma ainevahetusega manipuleerida, tehes trenni ja vähendades töödeldud toitude hulka, aga süsivesikuid tarbid sa ikkagi. Ühesõnaga ainevahetuse osas ära suuri muudatusi oota. Sa võid olla energilisem. Kui sa sööd palju juur- ja puuvilju, siis sa tarbid rohkem vett kui tavaliselt ja juba see annab sulle lisaenergiat. Samuti peaks sööma taimseid valgurikkaid toite, nagu oad, läätsed, pähklid ja seemned. Sa ei võta ilmtingimata kaalust alla. Põhimõtteliselt on võimalik olla taimetoitlane, aga ikkagi ülekaaluline. Auslander tunnistas, et vahepeal tahaks ta oma klientidele öelda, et väike kalatükk on palju kasulikum, kui näiteks müslibatoon.

Nii nagu enamik asjadega, on taimetoitlusel oma head ja vead. Auslander ütleb, et taimetoitluse kasuks otsustamine on pigem eetiline küsimus, mitte tervislik. «Kui kõik oleksid nõus sellega, et see parandab tervist, nahka ja ainevahetust, kas siis kõik toitumisspetsialistid ei oleks taimetoitlased?»