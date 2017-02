Põhjus, miks jäätist võiks süüa hommikusöögiks

Kyorini ülikooli professor Yoshihiko Koga söötis eksperimendis osalejatele jäätist ja seejärel lasi neil arvutis erinevaid vaimset pingutust nõudvaid ülesandeid lahendada. Need katsealused, kes sõid jäätist hommikul esimese asjana, said ülesannetega paremini ja kiiremini hakkama, kui need, kes ei söönud hommikusööki või jõid ainult vett.

Kindlasti vaidlevad skeptikud nüüd, et igasugune hommikusöök äratab ilmselt aju üles, et see paremini funktsioneeriks. Lisaks veel, kas me räägime ka külmutatud jogurtist või kui koorene peaks jäätis olema, et see toimiks? Igatahes on meil nüüdseks lubadus olemas, et vähemalt mõnel korral vahetada oma avokaado ja täisteraleib jäätise vastu, vahendab PureWow.