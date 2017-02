Viis põhjust, miks sa näed vahel imelikke unenägusid

Ära muretse, PureWow pakub välja mõned põhjendused, miks sa näed imelikke unenägusid.

Juustu söömine. British Cheese Board ütleb, et su lemmiksnäkk võib põhjustada imelikke unenägusid. Veelgi enam, näiteks cheddari juustu söömise järel võid unes näha kuulsuseid ja sinihallitusjuust võib põhjustada veidraid visuaalne.

Melatoniini võtmine. Marylandi ülikoolis leiti, et selle populaarse unerohu võtmine, võib põhjustada imelikke unenägusid, sest suureneb REM une tsüklite arv.

Näksimine enne voodisse minekut. Enne uinumist söömine tõstab kehatemperatuuri ja käivitab ainevahetuse, mis tähendab, et ka aju töötab. Montreali ülikoolis leiti seos õudusunenägude ja hilise söömise vahel.

Teleka ees magama jäämine. Unenägusid mõjutavad ka helid. Tund aega enne magama minekut on soovitav kõik tehnika välja lülitada.

Stress. Kui su mõistus on pidevalt hõivatud pere- ja töömuredega, siis on üsna tõenäoline, et su aju töötab magamise ajal edasi. See võib tähendada ka rohkem erinevad unenägusid ja ka õudusunenägusid. Soovitav on enne magama minekut hingata rahulikult sisse ja välja ning lükata oma mured hommikuni kõrvale.