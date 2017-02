Toidud, mida ei tohiks süüa enne magamaminekut, kui tahad kaalust alla võtta

Süües õhtul hilja raskeid toite, ei saa sa ilmselt öösel hästi magada, oled järgmisel päeval stressis ja väsinud ning kaalunumber sealjuures ilmselt ei vähene. Me oleme varem avaldanud artikleid toitudest, mida võib ka õhtul hilja süüa, aga siin on viis asja, millest võiks siiski hoiduda.

Tume šokolaad

See justkui oleks hea tervislik snäkk, aga kahjuks mitte enne magamaminekut. Tume šokolaad sisaldab kofeiini ja suhkrut, mis ühtepidi hoiab sind üleval ja teistpidi kohe magama minnes muutub suhkur kergesti rasvaks ja see omakord saboteerib kaalukaotust.

Kookosõli ja kitsejuust

Küllastunud rasvhapetega toidud võivad aidata sul kaalu kaotada, aga samuti mitte enne magamaminekut. Nende seedimiseks on tarvis aega ja seepärast rikuvad sellised toidud, nagu kookosõli ja kitsejuust, inimese une kvaliteeti.

Vürtsikas salsa

Mida vürtsikam toit vahetult enne magamaminekut, seda halvemini sa magad. Tüüpiline kõrvaltoime on kõrvetised ja ebakvaliteetne uni.

Punane vein

See on huvitav, sest paljud eksperdid on väitnud, et klaas punast veini enne voodisse minekut võib olla tervisele hea. Alkoholiga on üldse nii, et see küll paneb sind kohe magama, aga une kvaliteet ei ole hea. Iga klaasi järel peaks ootama umbes tund aega, et magama minna.

Maiustused

Kui sa tahad kaalust alla võtta, siis unusta ära õhtused küpsised ja muud maiustused, mis sisaldavad suhkrut. Viimane töötab sinu kehas nagu kütus. Selle osa, mis sa enne magamaminekut sisse sööd, säilitab su keha alguses süsivesikutena ja ilmselt ka rasvana.