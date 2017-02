PureWow vahendab seitse asja, mis on iga stiilse naise kodus.

Dramaatiline põrandalamp. Need on väga strateegiliselt asetatud lambid, mis valgustavad ja tõmbavad tähelepanu kindlale kohale. Taiplikud naised teavad, et laelamp ei loo samasugust õdusat valgust.

Erinevad dekoratiivpadjad. Ära vali neid selle järgi, et nad omavahel sobiksid. Vastupidi, padjad võiksid olla erinevat värvi, suuruses ja tekstiilis.

Suured professionaalselt raamitud maalid. Möödas on need päevad, kus seinu katsid plakatid. Selle asemel võiks su kööki või elutuba kaunistada suuremat sorti kunstiteos.

Rohelised taimed. Pigem isegi üks suurem toataim, mis sobiks hästi sinna toanurka, mis on praegu imelikult tühi.

Küünlad. Vali mõned küünlad, mis loovad sooja ja hubase tunde. Hoidu liiga vängetest lõhnadest.

Maast laeni peegel. Otsi pigem selline peegel, mis seisab ise, mitte ei ole seina külge kinnitatud. Kui see on strateegiliselt paigutatud, siis see teeb toa suuremaks ja valgemaks.

Organiseeritud raamaturiiul. See ei tähenda, et kõik raamatud peaksid olema ühel joonel, vaid pigem võiks see olla silma järgi organiseeritud kaos. Vaata inspiratsiooniks pilte siit.