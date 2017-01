Kuidas tuvastada, kas kutt on siiras või on tal muud eesmärgid?

Eriti noorena armutakse üsna kiiresti. Tihti ei nähta pealispinna alla ja sulle võib tunduda, et tegemist on maailma kõige toredama mehega, aga peagi selgub, et ta ei ole üldse selline nagu sa arvasid. BoldSky vahendab mõned lihtsalt nipid, mille abil saad tuvastada, kas tegemist on siira kutiga või kogub ta sinu silmis punkte, et midagi muud saada.

Siiras mees kohtleb kõiki võrdselt . Ta ei tee ennast kunagi tähtsamaks või ülemaks ja ei pane sind seetõttu halvasti tundma. Võltsid mehed austavad sind ainult siis, kui sa oled rikas või mingi muul moel neile kasulik.

Ta ei proovi sulle muljet avaldada . Kõik naised näevad selle läbi, kui mees üritab jätta endast targemat või rikkamat muljet, kui ta tegelikult on.

Tõeliselt siiras kutt ei otsi tähelepanu . Ta on õnnelik ja ta laseb ka sul õnnelik olla. Kui ta üritab pidevalt sinu tähelepanu võita, siis ainult selleks, et iseennast hästi tunda.

Ta on tagasihoidlik . Ta ei uhkusta või ei ole üleolev.

Siirad mehed on ausad ja otsekohesed . Nad ei varja su eest midagi. Kui mees on võlts, siis on hea asja taga, mida ta teeb, mingi teine salajane tagamõte.

Ta ütleb, mida ta oskab ja saab ning mida mitte . Ausad mehed tunnistavad oma vigu ja ei anna sulle võltslootust või –lubadusi, mille nurjumises nad hiljem teisi süüdistavad.

Siirad kutid ei naudi teiste kritiseerimist . Võltsid ja nõmedad mehed teevad teisi maha, et ennast paremini tunda.

Head mehed on abivalmid, aga võltsid kasutavad sind lihtsalt ära.