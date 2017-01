Emotsionaalselt atraktiivse naise kaheksa joont, mis on meestele vastupandamatud

Füüsiline atraktiivsus võib lõkkele lüüa silmapilguga, kuid emotsionaalne atraktiivsus on nüansirikkam, kirjutab Franklin Madison väljaandes Good Men Project. Kui sa suudad emotsionaalset atraktiivsust hinnata, on just see liim, mis teid paariks kokku seob – isegi kui visuaalne ligitõmbavus aastatega väheneb.

Madison ütleb, et pole mingi ekspert, kuid oma elukogemuse, vigade ja elu käigus teistelt meestelt õpitu põhjal võib ta nimetada kaheksa naiste tunnusjoont, mis teevad nad meeste jaoks vastupandamatuks.

1. Sa oled kannatlik. Mehed pole täiuslikud isendid ning sageli peavad nad kandma maske, et ühiskonda sulanduda. Tõeliselt eriline on see naine, kes näeb maski taha ning mõistab meest sellisena, nagu ta tegelikult on. Sa oled kannatlik ning valmis järeldusi tegemata meest tundma õppima.

2. Sa oled enesekindel. Sa oled, kes sa oled. Naise enda jaoks ei pruugi tema puusajoon või kehatüüp olla ideaalne, kuid millegipärast meest tõmbas sinu poole, mehele meeldis su iseloom, kuidas sa teda kuulasid ja tema jutule reageerisid. Kõige suurem afrodisiaakum on see, kui sa oled enesekindel ja tunned end oma kehas hästi.

3. Sa oled hea kuulaja. Suhete käigus tuleb vahel rääkida asjadest, millest on keeruline rääkida. Mõne mehe jaoks võib seda olla eriti raske teha. Kui selline jutuajamine on käsil, ära mine närvi, ära torma järeldusi tegema, luba tal rääkida, ära mõista meest hukka. Kuulamine on kunst.

4. Sa keskendud positiivsele. Arvestades maailmas toimuvat on lihtne kõike mustades toonides näha. Sinu positiivsus süstib suhtesse helgust ja valgust. Miski pole kunagi täiuslik, kuid pole mõtet keskenduda negatiivsele.

5. Sa oled kohal. Minevikus on paljugi juhtunud, kuid me oleme jõudnud siia ning kui kõik läheb hästi, saame me tulevikku juba koos minna. Jäta minevik maha. Emotsionaalselt atraktiivne on see naine, kes on minevikuga rahu teinud, sellest õppinud, kuid ei ela minevikuvalu pidevalt läbi. Ära võrdle oma praegust kaaslast olnutega, pole mõtet vana asja pidevalt meenutada. Mõnikord on muidugi vaja mõne kerkinud probleemiga tegeleda, kuid seda tulebki teha just olevikuvõtmes, isegi kui oskus mure ära tunda sai omandatud valulikult minevikus.

6. Sa hoiad saladusi. Suhte käigus ütlevad inimesed teineteisele nii mõndagi. Mõned neist on väga isiklikud, teinekord otsime me hingerahu ja avame end täielikult, et end paremini mõista. Ära murra seda usaldust, ära aruta oma ema, õe või sõbrannadega intiimseid pisiasju, mida mees on sulle usaldanud.

7. Sa suhtled avatult ja ausalt. Mehed on kehvad mõtetelugejad. On parem, kui sa ütled mehele, mida sa vajad. Kui suhe on juba mõnda aega kestnud, on mehed paremad vihjetest aru saamises, aga mõttekam on alati suhelda avatult ja ausalt. Kui sa mehelt otse küsid, saad mehe kohta juba palju rohkem teada, vastavalt sellele, kas ta väldib küsimust või vastab samuti otse.

8. Sa hindad mehe panust ega eelda täiuslikkust. Emotsionaalselt atraktiivne inimene suudab suhtesse astudes oma ego kõrvale jätta ning mõistab, et kõigil on oma head ja vead. Me oleme erinevad ja see võib vahel närvidele käia. Aga kui sa oled selle inimese juba valinud, siis peavad tal olema järelikult mingid omadused, mis sulle väga meeldivad, mida sa isegi armastad ja mille tõttu oled sinagi parem inimene. Selle osa suhtetantsust õppimine on määrav sinu enda arengu juures.