Suur tulekuke aasta horoskoop 2017

Vaatame Astrology Club ennustajate abiga, milliseid väljavaateid alanud aasta meile pakub.

Rott

Rott, sel aastal pead sa olema paindlik ja kiire, et võidujooksus esiotsas püsida. Sul on piisavalt tarkust, et vältida hiirelõkse, mida elu su teele seab. Mida kiiremini sa selle suhtumise omaks võtad, seda kiiremini saadab sind ka edu. Kukeaasta ei ole sulle niisama helde, sa pead kõvasti vaeva nägema, et pinnal püsida. Pane ka tähele, et su välimus oleks laitmatu, aeg on riideräbalad kõrvale heita ja garderoobis uuendus teha. Jätkuvalt saadab sind aga ahviaastal alguse saanud hea õnn, ära lihtsalt unusta, et pead edu saavutamiseks rohkem panustama.

Pühvel

Idamaades on Pühvel hinnatud oma põhjalikkuse, usinuse ja püüdlikkuse tõttu. Lõpuks on kätte jõudnud ka Pühvlite õnneaeg! Ole valmis, et sinuni jõuab edu ja armastus, kuna Kukk on Pühvli parim sõber ja kaaslane. Töö võib olla keerukas, kuid viljad seda maitsvamad. Pereelu tõotab tulla harmooniline ning Pühvlit tunnustatakse igal rindel.

Tiiger

Tiiger on jõu, tugevuse, dünaamilisuse ja iseseisvuse sümboliks. Tiigrid on vaprad ja aktiivsed ning head juhid. Aastal 2017 Tiiger alles toibub eelmisel aastal saadud löökidest, kuid hoia pea püsti! Ära torma pea ees igasse lahingusse, sa ei pruugi neid võita. On aeg olla vastutustundlik ning keskenduda projektide lõpetamisele. Näed palju toetust sõpradelt, perekonnalt ja kolleegidelt. Tiiger, ole kannatlik, pead veel natuke ootama – su hea õnne tsükkel algab Koera-aasta saabumisega järgmisel aastal.

Kass/Jänes

Kuna Kukk on Jänese vastandiks, tasub valmis olla mitmeteks väljakutseteks ja katsumusteks. Jänesele meeldib lõõgastuda, tal on kunstnikuhing, Kukk eeldab aga rasket tööd ja ei talu niisama trilli-tralli. Eelkõige ootavad ees rahalised raskused, kuid püüa olla rahulik. Hoia oma tervist, eriti vanemad Jänesed peaksid olema ettevaatlikud. Nais-Jänesed, kes on rasedad, peavad eriti raseduse lõpupoole olema erakordselt tähelepanelikud.

Draakon

Draakon on Idamaade õnnesümboliks. Tüliolukordades on Draakonil kombeks olukordadest valesti aru saada ning sel viisil ajavad nad asjad sageli rohkem segasemaks. 2017 on Draakonitele üks harmoonilisemaid. Koos Kuke tulekuga tasub oodata ka õnne ja jõukust, ka armuelus puhuvad soodsad tuuled. Uued sõbrad toovad endaga kaasa palju ootamatuid ja häid võimalusi.

Madu

Ka Madudele sobib Kuke-aasta kenasti, kuna Kuked ja Maod sobivad omavahel hästi kokku. Ole valmis tunnustuseks, auhindadeks, edutamiseks, boonusteks ja õnneks armastuses. Sel aastal naudid sa erakordset populaarsust – on aeg nahk maha ajada ja uuesti sündida. Ära aga unusta ise panustada ning ka raha säästa, ka sind ei säästeta raskest tööst.

Hobune

Hiinas usutakse, et Hobused on heade instinktidega, aktiivsed ja energilised, nad on elujõu ja hea õnne sümboliks. Hobuste jaoks peitub võti liikumises. Et oma eesmärke saavutada, teevad Hobused rasket tööd, on agressiivsed ja ambitsioonikad, intellekt on paaris lõputu energiaga. See aasta toob Hobustele häid uudiseid. Seksis, armastuses ja romantilises võtmes on suurepärane aasta, kodune tagala on kindel. Muudel rinnetel tasub aga keskenduda tööle ja hoog natuke maha võtta, see aga ei pruugi Hobusele meeldida.