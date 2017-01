Tähelepanu, kassiomanikud! Su karvane sõber võib olla PMSis süüdi

Uuringute kohaselt mõjutab PMS igakuiselt pooli naisi, sümptomite hulka kuuluvad kõhuvalud, iiveldus, peavalud, tõsisematel juhtudel ka depressioon ja ärevus.

Hiljutine uuring pakub aga välja, et PMSi võib põhjustada kasside kaudu leviv parasiit nimega Toxoplasma gondii – seda leidub kasside väljaheidetes, aga ka saastunud lihas ning põhjustab inimestel haigust nimega toksoplasmoos. Sellel haigusel pole üldiselt sümptomeid, kuid on teada, et see on ohtlik rasedatele naistele, kes on nõnda suuremas raseduse katkemise ohus ning võivad haiguse oma lapsele edasi anda.

Ajakirjas Journal of Critical Medicine Research avaldatud uuringus leiti, et parasiit, mis leiab endale «sooja koha» ajus, võib tegelikult mõjutada inimkäitumist päris olulisel määral, potentsiaalselt olla lausa nii tõsiste haiguste nagu skisofreenia põhjustaja. Seda seetõttu, et haigus mõjutab neurotransmitterite dopamiini ja serotoniini tööd, mis omakorda mõjutab meie tuju ja käitumist.

Juareze ülikooli teadlased leidsid oma uurimistöö käigus, et naised, kellel oli T. gondii viirus, kannatasid ka rängemalt PMSi käes. Edasine uurimistöö on vajalik, kuid vahepeal meenutavad teadlased, et ülioluline on kaitsta end viiruse eest jätkuvalt just rasedatel naistel.