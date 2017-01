Seitse kohtingunippi värskelt vallalisele üksikvanemale

Alustamine võib olla väga raske ning tuleb end kokku võtta, et mitte igaveseks end tsölibaati kuulutada.

HuffPost jagab nõuandeid, mida võiksid üksikvanemad silmas pidada, kui sukelduvad kohtinguellu.

1. Ära arva, et sa pole väärt parimat. Paljud üksikvanemad tunnevad, et lapse omamise fakt teeb nad vähemväärtuslikumaks ning et last vaadeldakse kui pagasit. Ära ole tänulik lihtsalt tõsiasja tõttu, et keegi on sinust huvitatud – sa pole kellegi heategevusprojekt, sa oled imeline ema või isa, kes väärib võrdväärselt imelist partnerit!

2. Kanna enda eest hoolt. Pärast lahkuminekut on lihtne jääda koduseinte vahele, jäätisetotsik käes, telekas käimas. Pikas perspektiivis see sulle rõõmu ei too. Muuda oma elu positiivses suunas, mis ühtlasi ka lisaks sulle enesekindlust. Olgu selleks trenn, stiilimuutus või uus soeng – kui tunned end ise paremini, märkavad sind ka teised.

3. Ära karda kohtingusaite ja –rakendusi. Kui sa pole viimase kümnendi jooksul vallaline olnud, võib kohtingumaailm tunduda hirmutav – väga palju on muutunud. Ära karda armastust võrgu kaudu otsida, võta seda kui mugavat võimalust kodust lahkumata uusi tutvusi luua. Enamik populaarseid saite ja rakendusi on turvalised ja ka tulemuslikud!

4. Ära varja, et oled lapsevanem. Sa ei tea, kuidas inimesed võivad su lapsevanemaks olemisele reageerida, seega võib tunduda ahvatlev seda fakti varjata. Sa ei saa seda kaua aga vaka all hoida, ole lihtsalt aus. Kes lastest kuuldes jookseb, polegi su aega väärt.

5. Võta asja kellegagi kohtudes aeglaselt. Kui sul on vähe aega ja tunned end üksildasena, võib tunduda hea mõttena pea ees esimesel võimalusel romanssi sukelduda. Aga pole vaja kiirustada – kui sa kohtud kellegagi, kes sulle meeldib, võta aega. Saage enne sõpradeks, sul on õigus leida enda kõrvale täiuslik partner.

6. Ära kiirusta pere tutvustamisega. Sama soovitus – võta aega – kehtib ka uue kaaslase oma perele tutvustamisega. Muidugi tahaksid sa jagada inimesi, keda sa maailmas enim armastad, aga kui on ette nähtud, et teist saab pere, siis juhtub see omal ajal. See ei pea juhtuma kohe. Hea on võtta reegliks ajapiir kuus kuud, selle aja peale peaks teie suhe olema piisavalt stabiilne, et julgeda teda laste ellu tuua.

7. Ära anna alla. Vahel võib tunduda, et armastuse leidmine on võitlus tuuleveskitega, mida ei saa võita. Ära ootagi, et midagi juhtuks koheselt, naudi deitimisprotsessi!