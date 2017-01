Naise avalik kiri abordivastasele Eesti Mehele

Netti jääb jälg samamoodi kui märk arstikaardile, selle vahega, et portaal on veidi avalikum. Miks tahad ise piirata oma tädide, tütarde, emade, õdede ja kallimate valikuid ja võimalusi elus? Sest keegi võõras enam ei piira? Sest, noh, burpee’de ja kätekõverduste vahele jäi 15 minutit vaba aega ja sa pole suuteline sellega midagi paremat peale hakkama?

Noh, kõva Eesti Mees, esteetiliselt rahuldava kaanega, väidad, et abort on mõrv. Et tuleks keelustada ja et naise psüühikale mõjub see tohutult. Mees, kas sa oled naine olnud? Tead sa, mis mu psüühikale mõjub? Kõige halvemini mõjub hoopis sinusugune bemmiaju. Ja mitte ainult minu psüühikale, vaid ka ühiskonnale.

Äkki kõik ei soovi kasvatada joodiku last? Peksa saada, siis kui baaris ei antud piisavalt õlut ja see tragöödia tuleb kellegi peal – kodus – välja elada? Kuidas mõjub naise psüühikale sundolukorras olemine, ei tea?

Oled sa kunagi olnud see mehelt peksasaanud naine? Mees, kas sa üldse tead, et sa elad maailmas, kus kriminaliseerimine ei võrdu sellega, et tava ära kaotatakse, vaid pigem sellega, et turvalisus kaob?

Kuidas sul saab naise vastu olla nii vähe austust, et sa ei mõista: ta ju käitub lähtudes tulevikust? Lapse tulevikuväljavaadetest? Lapse potentsiaalsest heaolust? Kas sul ei ole kõrval olnud ühtki tugevat naist, kes läheb vastuvoolu? Kes sulle näitaks, et ka meil on inimõigused? Vähemalt teoorias võiks ju olla? Et me pole lihtsalt kasvuhooned su sperma jaoks? Me oleme inimesed, kelle valikuvabaduse nimel peaks võitlema, võiks võidelda?

Kus on sinu emakas?

Me ei normaliseeri protseduuri, mida enamik meist ju kardab ja kui me oleme selle valiku teinud, on see olnud viimane väljapääs. See valik on ekstreemolukord. Miks sunnid mind tegema midagi, mis ei tekita minus turvatunnet – sest seda just abortide keelustamine kaasa tooks, protseduuri nurgataguseks muutumise. Kas me peaks elu nimel potist alla laskma kogu oma sõjaväe, sest see ju tapab? Inimelu üle kõige! Äkki loobud eneserahuldamisest? Su vili on liiga väärtuslik, seal on miljon potentsiaalset elu! Jabur värk, mees!

Kui sa teed minu kehast poliitika, siis miks mitte politiseerida elu ennast. Kus on su staatused teemal demilitariseerimine? Aga artiklid teemal diplomaatia üle vägivalla? Sa ei avalda neid, sest need mehed, kes istuvad seal kõrgemal, kes arutavad sellel teemal – sa tead, et sinna sa ei pürgi. Sa tegelikult ju pole sõna otseses mõtteski mees. Su kest sarnaneb mingile stereotüübile, aga maskuliinsus tähendab ka paljut muud. Maskuliinne võiks olla kaitsev, turvatunnet tekitav mees, kes toetab minu õigusi.

Terve keskkond, kus sa opereerid, ongi juba minu ja mu keha vastu. Mu õed vaatavad mind läbi internaliseeritud mehe pilgu ja sülitavad ja annetavad sulle oma õigused, oma keha ja minu oma ka, õigustades su tähelepanuvajadust, ennast alandades, aru saamata lihtsast faktist, et mina ei pürgi sinu munandite üle kamandama, et sa ei anna neile mitte midagi selle kurja vastu, mida sa minu suguorganitele teha tahad. Äkki laigikene kukub kommentaarile – kui sa aega leiad, muidugi.