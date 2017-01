Viis võimalust mõõta oma vormi ilma kaalule astumata

HuffPost reastas viis võimalust, kuidas mõõta oma enesetunnet ning ükski neist ei tähenda kaalule astumist ja sealse numbri pärast muretsemist.

1. Energiatase. Dietoloog Dimple Thakrar soovitab märkida üles, mil sa tunned end energeetilisena ning mil väsinuna – see aitab sul määrata kindlaks oma üldise terviseseisundi. Järsud energiataseme tõusud ja langused võivad olla märgiks veresuhkru kõikumisest ning me tunneme end väsinuna, kui veresuhkur on madal. Energiapuudust põhjustavad liiga pikad vahed toidukordade vahel ja liitsüsivesikute puudus (neid saame täisteratoodetest). Lahenduseks on regulaarne söömine ja tasakaalus toidulaud.

2. Uni. Kui sa ei suuda öösel hästi magada, võib see olla märgiks, et sa pole oma parimas vormis. Kui unerütm on paigast, tasub uurida, mis võib olla selle põhjuseks – on selleks suurenenud stress, kas sellega kaasnevad teised füüsilised sümptomid? Mure korral pöördu kindlasti arsti poole ning võta ette samme, kuidas parandada oma une kvaliteeti.

3. Tuju. Hea tuju on märk heast tervisest – terves kehas terve vaim! Ajutegevusele aitavad kaasa omega-3 rasvad, mida leidub ohtralt kalas, kuid pole olemas üht toitu, mis aitaks tuju parandada, saladus on ikka tasakaalustatud dieedis. Halb tuju on märgiks, et pead võtma ette mõned elustiilimuutused. Kui sa madala veresuhkru tõttu lähed kergesti endast välja ja ärritud, tasub leida viis tarbida roogasid, mis hoiavad su veresuhkru ühtlase. Ka aitab tuju parandada treening.

4. Nahk. Dermatoloog dr Daniel Glass ütleb, et nahk on organismis toimuva parim peegel. «See on kõige suurem organ ning seega on seda kõige kergem uurida,» ütleb Glass. «Ei tohiks kellelegi tulla üllatusena, et nahk on parim indikaator selle kohta, mis su kehas toimub.» Kõige levinumateks sümptomiteks on kihelus ja kahvatus, viimane võib viidata aneemiale. Kihelus aga võib viidata, et kuskil mujal on midagi viltu, näiteks häired kilpnäärme talituse töös võivad olla sügeluse põhjuseks. Kõik see näitab, et su tervis pole päris korras ning oleks ehk aeg arsti poole pöörduda.

5. Jõud. Treener Leo Savage ütleb, et tugevuse kasvatamine on parim viis astuda lähemale oma tõelise füüsilise potentsiaali avastamisele ning ka oma vaimset jõudu positiivselt mõjutada. Tugevamaks saamine võib muuta su kehakuju, kiirendada ainevahetust ning põletada rasva, kuid ei pruugi muuta ilmtingimata su kaalunumbrit. Kui sa treenid end tugevamaks, ei ole kasu paaniliselt kaalunumbri vahtimisest, su võimekus ja füüsis paranevad selletagi ning ei pruugi alati olla numbriliselt mõõdetavad.