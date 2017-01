Maailma kõige lihtsamas dieedis on ainult neli reeglit

Selgub et maailma kõige lihtsamalt dieedil ei ole isegi nime, vaid ainult neli reeglit, mida tuleb järgida. Need on:

Söö hommikusööki Ära söö väljas rohkem kui üks kord nädalas Käi iga päev 10 000 sammu Ära vaata telekat rohkem kui kaks tundi päevas

Reeglid mõtlesid välja teadlased eesotsas Dr.Kylie Smithiga Tasmaania ülikoolis. «Praegusel ajal on nii palju erinevat informatsiooni ja see teeb asjad tihti peale keerulisemaks,» rääkis dr. Smith dieedi lihtsusest.

«10 000 sammu on midagi, mida kõik inimesed suudavad teha. Mis puutub televiisori vaatamisse, siis me ei saanud teha reeglit, mis keelaks näiteks ekraanide vaatamise, sest see oleks liiga paljude inimeste igapäevast tööd mõjutanud.»

Teadlased uurisid noori alates 26ndast eluaastast ja leidsid, et need, kes järgisid reegleid ei võtnud kaalus nii palju juurde kui need, kes reegleid eirasid, vahendab Huffingtonpost.com.au.