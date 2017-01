Paarid, kes reisivad koos, kogevad paremat seksi

Olenemata sellest, et üle poolte paaridest leidsid, et reisimine annab võimaluse suhet värskendada, siis ainult 31 protsenti paaridest ütlesid, et nad on käinud kahekesi puhkamas.

Juhul kui see ei olnud veel piisavalt motiveeriv, siis on ka veel teine uuring. Selle järgi kogevad need paarid, kes reisivad koos, paremat seksi. Lisaks öeldi, et üleüldiselt on nii, et kui kaks inimest teevad koos midagi uut ja väljakutsuvat, siis see lähendab neid ja nendevaheline side muutub tugevamaks. Niisiis reisimine tähendab paremat seksi ja tugevamat suhet.

Reisimine ise ei tähenda seda, et te peaksite ilmtingimata pikaks ajaks kuskile kaugesse paika sõitma. Kui otsid võimalust, et oma suhtesse pisut uut energiat saada, siis võite esialgu kas või nädalalõpuks koos linnast välja sõita, vahendab msn.com.