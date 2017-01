Pruudid tunnistavad: parim nõu enne pulmi

PureWow küsis pruutidelt, mis on parim nõu, mida nad enne pulmapäeva said, või mida nad oma kogemusest tahaksid tulevastele paaridele jagada?

Kuluta julgelt fotoboksi peale. See on hea võimalus kõikide külaliste jäädvustamiseks. See annab võimaluse inimestel tuttavaks saada ja tekitab palju elevust nii suurte kui väikeste seas.

Ära unusta pidada nõu DJga. Omavahel võiks kokku leppida selle, millist muusikat ta laseb ja kas ta on pigem vaikiv kõrvaltvaataja või julgustab külalisi kogu aeg tantsuplatsile tulema.

Ära koosta nimekirja inimestest, kellega koos pilti teha. Üks pruut selgitas, et ta oli peaaegu kaks tundi kaamera ees, sest tal oli nimekiri viiekümnest inimesest, kellega koos pilti teha. Sellisel juhul jääb ka fotograafil vähem aega teha spontaanseid ja meeleolukaid pilte kogu päevast.

Palu kellelgi kõnesid filmida. Isegi kui te ei lase oma pulmast videot teha, siis oleks hea, kui keegi filmiks kas või telefoniga lähedaste kõnesid. Nendest saavad teile väga kallid mälestused.

Ära karda kasutada dekoratiivvalgustust. Üks pruut rääkis, et ta oli rentinud väga palju tulukesi, mis kaunistaksid lage, seinu ja põrandaid. «See andis väga palju juurde. Rohkem kui lillebuketid ja muud dekoratsioonid.»

Ära unusta pulmakleidiga vahetult enne ostmist istuda. Proovi kas sa saad oma uhke kleidiga kõndida, istuda ja isegi tantsida.

Nõua profipilte päikeseloojangu taustal. Lepi fotograafiga kokku, et päikeseloojangu ajal teete veel viimase sessiooni, sest need pildid tulevad imelised.

Mõtle välja, mida sa pärast pulmi lilledega teed. Ole valmis, et neid on palju.

Ära unusta määrata kindlat kuupäeva, mil fotograafil peavad pildid valmis olema. Suved on eriti pulmarohked ja fotograafidel on palju tööd, aga väga hea oleks leppida kokku kindel kuupäev või viimane piir, millal pildid peavad valmis olema. Muidu võite neid isegi pool aastat oodata.

Delegeeri isegi kõige väiksemad ülesanded. Vaata, et sul oleks keegi, kes hoolitseks selle eest, et toit jõuab õigel ajal lauda. Teine, kes vaatab laste eest. Kolmas hoolitseb selle eest, et külalised jõuaksid õigel ajal õigesse kohta ja nõnda edasi.