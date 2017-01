Otsid erilist ideed, mida kinkida kallimale sõbrapäevaks? Siin need on!

Esiteks, kingile mõtlemine algab juba igapäevastes vestlustes, kui su kallim mainib kuidas talle meeldib valmistada kohvi parimatest kohviubadest, või milline uus põnev videomäng on välja tulnud.

Teiseks, kui sa teed kingitust, siis see peab olema mõeldud eelkõige saaja jaoks, mitte sinu jaoks. Näiteks, kui sa tahad, et kingisaaja samuti parimatest käsitööõlledest vaimustuma hakkaks, aga see inimene tõesti alkoholist huvitatud pole, siis ei ole mõtet käsitööõllesid talle kinkida. Pigem jäta sellised ümberveenmised vaba aja sisse.

Kolmandaks, parimad kingitused on emotsioonid. Laual seisva kalli arvutiga harjub inimene ära, kuid mälestused toredast päevast rõõmu veel kaua-kaua.

Oma kallima puhul saab kõiki neid põhimõtteid väga hästi järgida. Neist lähtudes ei pea kingitus olema ka väga kallis, et teine sellest vaimustusse sattuks. Kõige selle juures tasub meelde pidada, et sina ja sinuga veedetud aeg olete su armsamale kõige suurem kingitus! Olen aja jooksul teinud mitmeid üllatusi, mis mu noormehele on väga meeldinud. Kuna uudsuse nimel neid enam ise korrata ei saa, siis on paras aeg neid teistega jagada.

Kingitus meeltele

Idee seisneb selles, et viide karpi tuleb paigutada kingitus, mis on mõeldud nägemis-, kuulmis-, haistmis-, maitsmis- ja puutemeelele. Puutemeelele mõeldes võib karpi panna näiteks massaažirulliku. Maitsmismeelele võiks anda head maiustamist. Haistmismeelele hea lõhnaõli, šampooni või hoopis lõhnaküünla. Kuulmismeelele võib osta Spotify Premiumi või kinkida hoopiski mälupulga lingiga spetsiaalselt sinu kallimale mõeldud playlist’ile. Nägemismeele jaoks võib mehele kinkida näiteks lipsunõela, mansetinööbid või ilusa raamitud pildi teist.

Mulle isiklikult meeldis väga see, et idee autor kasutas kinkekarpidena teekarpe, mille ta üle värvis. Pärast seda, kui kunagi ammu tema idee kohta lugesin, olen peaaegu kõik oma kinkekarbid- ja kotid ise taaskasutatud materjalidest valmistanud. Tore on see, et sama idee on kohandatav vastavalt rahakotile ja kingisaajale.

Päev täis ootamatusi

Kui sa tahad asju teha suurejooneliselt, siis planeeri päev täis toredaid tegevusi. Ära ütle, kuhu te lähete. Iga koha kohta saab su kallim teada siis, kui ta juba seal on. Näiteks ükskord korraldasin endale ja noormehele toreda päeva, kus kõigepealt läksime alustuseks põgenemistuppa. Meil kummalgi polnud varasemat põgenemistoas käimise kogemust ja seepärast oli see eriti tore. Seejärel läksime sööma, käisime fotoboksis pildistamas, piljardis ja lõpuks duaalmassaažis. Taaskord on suur pluss see, et kingitus on kohandatav vastavalt rahakotile ja inimesele. Sarnases stiilis käisime ronimas seiklusrajal, õhtusöögil ja lõpuks veekeskuses, kui kingieelarve oli väiksem.

Aardejaht

Aardejahti saab kohandada nii asjadest koosnevatele kingitustele (nt ülevaltoodud kingitus meeltele) kui ka tegevustele. Asjad tuleb ära peita nii, et vihje kaupa kingisaaja kingitustele lähemale jõuaks. Põnevus on pool kingitusest. Tegevuste puhul võib teha nii, et sihtkohta jõutakse alles siis, kui kingisaaja mõistatuse ära lahendab.