Moodne naine: välismaa mees on uus must

Mina mõtlesin kogu aeg, et peamine põhjus, miks ma ei viitsiks väljamaalastega suhelda, on kodus võõras keeles rääkimine. Pean seda nagunii nii tööreisidel kui kolleegidega strateegiaid arutades tegema. «Jah, vahel on mul juhe koos küll sellest, et räägime kodus mõlemad võõrkeeles, mina tõlgin oma eestit ja tema taanit,» kurtis ka ülalmainitud sõbranna. «Aga see on lihtsalt üks väike takistus, millest üle saada. Peale selle, meie lapsed hakkavad rääkima kõiki kolme keelt, selliseid perekondi on maailm täis.»

Ning mis peamine, need inimesed, kes on tulnud ja jäänud Eestisse, on üldiselt vastuvõtlikud ning kohalikust kultuurist huvitatud. Minu ingliskeelse kallima jutt on täis pikitud sõnadest nii eesti kui vene keeles ning tihti kuulen ma jooksvatest päevauudistest esimesena just tema käest. On olemas keelekursused, tõlkemeedia ja kui ikka puudu jääb, saab tänapäeval terve elu Google Translate programmist läbi lasta.

Järgmisel nädalal on meie seltskonnas mitu sünnipäeva ja ma juba ootan istumist pika õhtusöögilaua taga, kus on palju Eesti naisi ja paljudest rahvustest mehi. Me oleme üks lõbus seltskond! Ja keegi ei saa öelda, et mu sõbrannad ei oleks püüdnud ka mõnd kohalikku kallimat süsteemi integreerida, minu arvates me terve oma elu muuga tegelenud polegi. Ometi ei saa nendest asjadest kunagi asja ja mulle hakkab aina rohkem tunduma, et globaalsed kallimad ongi kohaliku edu võti.