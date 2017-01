Kuus põhjust, miks iga päev seksida

Muidugi on orgasmid juba ise piisav põhjus, aga regulaarne suguelu tagab ka tervema ja õnnelikuma elu, kirjutab Higher Perspective.

1. Regulaarne seks tugevdab immuunsüsteemi. Regulaarselt seksides toodab su keha loomulikul teel rohkem immunoglobuliin A-d – see on antikeha, mis mängib immuunsüsteemi funktsioneerimises suurt rolli. Nii on su keha võimekam võitlemaks haigustega.

2. Paraneb vaimne tervis. Seks on väga intiimne ja füüsiline tegevus. Seksides vabanevad su kehas heaolutundega seotud hormoonid, mis seovad sind partneriga ning muudavad teid veel lähedasemaks.

3. Multiorgasme on võimalik õppida saama. Kuigi arvatakse, et vaid naised on multiorgastilised, siis Kinsey instituudi uuringust selgus, et umbes 20 protsendil meestest ja 14 protsendil naistest on võimalik saada lühikese aja vältel rohkem kui üks orgasm. Ehk sina kuulud nende õnnelike hulka?

4. Füüsiline koormus. Seks on füüsiline tegevus ja kuigi me ei kaota sellega tegeledes just ülipalju kaloreid (erinevatel hinnangutel umbes 3-4 kalorit minutis), siis on see siiski tervislik liigutamine, samuti paraneb su verevarustus.

5. Harjutamine teeb meistriks. Nagu iga muu asjaga elus – mida rohkem harjutada, seda osavamaks selles saad! Meeste jaoks võib see tähendada kauem vastupidamist, naiste jaoks aga võimsamaid orgasme.

6. See hoiab sind noorena. Dr David Weeks jälgis 3500 inimest ning kõik neist kinnitasid just seksi olevat kõige intensiivsema mõnuallika. Nooruslikkuse säilitamise üheks olulisimaks faktoriks oligi just rutiinne, armastav seks, jäädes alla vaid füüsilisele ja vaimsele aktiivsusele.