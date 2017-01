Asjad, mida kõik paarid peaksid kord aastas tegema

Arutage läbi oma finantsasjad. Aasta alguses on seda väga hea teha. Saate koos vaadata ja üles kirjutada, mida te sel aastal teha plaanite. Kas on oodata suuri kulutusi? Kas te plaanite rohkem säästa? Millised on teie lühi- ja pikaajalised finantseesmärgid?

Tülitsege. Üks kord aastas võiks lasta auru täiesti välja. Karjuge, aga jääge teineteise suhtes lugupidavaks. Pikemas perspektiivis teeb see suhtele head.

Seksige mõnes imelikus kohas. Proovige seksida kuskil, kus te seda varem teinud ei ole.

Minge mõne teise paariga õhtusöögile. Topelt või mitte midagi – äkki leiate uutes tuttavates tulevas head sõbrad.

Vaadake mõne põneva seriaali kõik osad järjest ära. Vahest võib ju lubada endale sellist nädalavahetust, kus te vaatate lihtsalt kümme osa järjest...

Tehke suurpuhastus kodus ja garderoobis. Tal on umbes 50 särki ja sul on 15 paari teksaseid, kas te tõesti vajate nii palju riideid? Tehke endale teene ja võtke üks nädalavahetus suurpuhastuseks.

Minge peenele kohtingule (mitte ainult oma aastapäeval). Natukene viisakam õhtusöök või nädalavahetus linnast väljas ei aja kedagi pankrotti. See annab teile võimaluse lõõgastuda ja omavahelist sidet tugevdada.