Noor naine innustab: kui sees kripeldab mõte ettevõtlusest, siis tee ära!

«Ikka tulevad välja skeptikud, kes ütlevad: «Mis ettevõtja ja tohutu värk nüüd ja rikkaks sa küll ei saa ja vaatame, kaua see elu niimoodi kestab.» Ikka tüüpiline muster nendelt, kellele eluaeg on seda tambitud, et tuleb käia koolis ja leida amet. Nende meelest on firmade juhid/ettevõtjad kõik mingid rahaahned jobud. Eesotsas on just mingisugused väga kõrged kujud, milleni «lihtrahvas» ei peaks pürgima, aga sama, kui kellegi palgal mingisuguse kolmanda inimese kraavi kaevad, higipale otsa ees, vot siis oled õige mees ja tõsiseltvõetav.

Miskipärast ei kasvatatud lapsi olema ettevõtlikud ja peale hakkajad – ikka sadamiljon põhjust, miks seda mitte teha, miks mitte kuskile trügida ja jumal hoidku, äkki kukud läbi. Vana ja kulunud lause küll, aga kui sa midagi ei ürita, oled automaatselt läbikukkunud niikuinii – mida siin siis kaotada on? Avastad, et ei taha ettevõtja olla, lähed tööle tagasi – kas see on siis nii kohutav, et parem mitte proovidagi? Läbikukkumine, ümbermõtlemine, uuesti alustamine – see on normaalne elu, miks peaks neid asju siis nii suure kella külge riputama?

Minu postituse eesmärk on pushida neid, kellel ka töölt tulles kalapilk ees on ja sees kripeldab mõte ettevõtlusest – tehke ära.»

