Disainer Johanna DiNardo sõnum Eesti naistele: kõige suurem moefopaa on retuusid pükste asemel

Moedisainer Johanna DiNardo / J Model Management

26. jaanuaril toimuva J Winter Fashion Show jaoks leidis Johanna DiNardo inspiratsiooni Seine’i kaldal jalutades. «Kui ma elasin Londonis, käisin ma nädalavahetusreisidel Pariisis – kollektsioon sündiski just sellest kogemusest. Romantika ja veetlus, mis veepinnalt peegeldus, see kõik on tunnetatav mu kollektsiooni materjalides ja kaunistustes,» räägib DiNardo ning toob võrdluseks Evelyn Trippi kurikuulsa femme fatale karakteri ajakirja Vogue «Smoke and Weil» kaanelt. «Selle kollektsiooni näitamiseks pole paremat kohta kui J Winter Fashion Show Seine’il.»

DiNardo ütleb, et möödunud aastal tõusid esile mitmed võimsad naised, kes julgelt kandsid välja oma isikliku stiili, miksides seda erinevate moeelementidega, et saavutada unikaalne välimus. «Ka aasta 2017 on keskendunud isiklikule loomingulisusele, oma stiili tunnetamisele ning nende elementide kombineerimisele. 2017 peaks olema aasta, mil me näeme seda rohkem ja see pole otseselt trend, mida «järgida», pigem on see vastupidine: ole sina ise, väljenda iseennast visuaalselt läbi rõivaste, mida kannad, kanna oma stiil välja, sest see just ongi in.»

Kui on aga üks asi, milleta ei tasuks sel hooajal jätkata, on see suurepärane mantel – see on asi, millesse tasub investeerida. «Külmal talvel vajad sa mantlit, milles sa tunned end võimsalt, kuid mis hoiab sind ka soojas,» ütleb DiNardo. «Pole midagi šikimat kui imeline, rätsepatööna valminud klassikaline mantel, mille teeb unikaalseks mõni üksik element. Minu enda lemmik on hetkel villane duster mantel. Selle aasta olulisim aksessuaar: fantastilised päikeseprillid!»

Kõige suuremaks moefopaaks nimetab moedisainer aga retuuse, kui neid kantakse pükste asemel. «See on minu meelest kõige hullem eksimus moe vastu!»