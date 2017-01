Treenerid vastavad: viis korduma kippuvat küsimust

Mis on parim harjutus (täida lünk soovitud kehaosaga) treenimiseks?

Treener Mike Meija ütleb, et sellist asja ei ole olemas. Kõhurasva ei saa põletada või käelihaste ümbermõõtu ei saa suurendada ainult ühe harjutusega. Kõige tõhusamad harjutused on need, mida tehakse järjepidevalt.

Kuidas olla pidevalt motiveeritud?

Selle küsimuse vastus on tegelikult peidus ühes teises küsimuses. Miks sa tahad olla motiveeritud trenni tegema? Kui sa mõtled välja, miks sa tahad trenni teha ja see on piisavalt mõjuv põhjus, siis sa oledki motiveeritud. Võib-olla sa soovid olla oma lastele eeskujuks? Üldiselt ei ole kilogrammides mõõdetavad eesmärgid piisavalt motiveerivad – mõtle suuremalt.

Kas ma peaks kasutama vahtrulli?

Lühike vastus on «jah». Vahtrulli kasutamine aitab sul lihaseid pingetest vabastada ja lõdvestuda. Iga päev võiks rullida 5-15 minutit.

Kuidas ma saaksid kaotada X kilogrammi Y ajaks?

Selle küsimuse vastus sõltub inimese vanusest, soost, praegusest kaalust ja soovitud tulemusest. Lõppkokkuvõttes on tarvis igapäevaselt tarvis põletada rohkem kaloreid kui tarbida. Väga palju sõltub kogustest. Silma järgi hinnatakse tihti valesti ja seepäras soovitavad treenerid oma toitu kaaluda.

Kui palju trenni on liiga paju?

Ületreenimise põhjuseks on tavaliselt vähene taastumine. Kui sa tahad alustada tervisliku eluviisiga, siis mõtle läbi ka taastumise pool. Kõik, mida sa teed väljaspool jõusaali, aitab sul teha paremaid tulemusi trennis. Veendu, et sa saaksid piisavalt magada, joo palju vett, toitu tervislikult ja lihtsalt ära istu terve päev. Raskete trennide vahepeal võiks taastumiseks proovida ujumist, joogat ja jalutamist, vahendab Hello Healthy.