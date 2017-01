Dagmar Lamp: kardan, et Kunnuse intervjuu annab hoogu meestele, kes end partnerite peal välja elavad

Kirjanik Mihkel Kunnus rääkis eile «Radaris» väga avameelselt oma võitlusest just selle deemoniga. Deemon, kes puudutab enamiku eestlaste elu, nii kurb, kui see ka pole. Me kõik oleme oma deemonite ohvrid, küsimus on vaid selles, kuidas sellega hakkama saame.

Mina olen aastaid võidelnud depressiooniga. Lugesin just eile oma selleteemalisi vanu kirjutisi ning meenutasin ühe sõbranna sõnavõttu. «Ma olen tihti mõelnud sellele, kui raske peaks inimese elu olema, et areng ja niisama kulg tasakaalus püsiksid,» kirjutas ta toona minu blogis. «Mõni väänleb hiidpiinades elukestvalt, teine pole vanuigi tõelist valu näinud.» Tema mõte oli lihtne: elu juba kord on selline, et kui me tahame seda aktsepteerida ja ka nautida kõikides värvides, peame õppima vastu võtma ka lööke. Õppima hakkama saama nende tumedamates värvitoonides päevadega, nendega, mille kohta Kunnus eilses saates ütles: «Sa tahad, et sind poleks olemas olnud. Tagasiulatuvalt.»

See valu on väga reaalne, ma tean seda. See on selline kõikehoomav ja kõike lämmatav olemasolemise valu, mis ei jäta sind hetkekski maha, mis varjutab su selge mõistuse ja mõtted su peas röögivad nii valjult, et sa ei kuule ega näe enam midagi. Pole midagi imestada, miks inimesed nii kergelt käe pudeli järele haaravad. «Ajupuhkus,» nagu nimetas Kunnus. Jah, just seda see ongi. Ajupuhkus, vaigistada korrakski kõik see, mis peas toimub.

Mul on hea meel, et Kunnus sõna võttis. See tunne on küll kahetine – ma nimelt kardan, et liiga paljud inimesed saavad sellest ülestunnistusest valesti aru ja uut hoogu juurde. Nagu mu sõbranna toonases külalispostituses minu blogis ütles: «Minu nägemuses see võltsdiagnoosindus lihtsalt hävitab ja rikub maailma sotsiaalset toimimist – kedagi ei saa lohutada ega aidata, kui lohutatav tõmbab ümber «deprekakeebi», mille taga saab olukordade lahendamise asemel sisiseda: «Mind ei ole mõtet aidata, ma ei ole aidatav, minu probleemid ei ole tavalised, te ei mõista, mul on diagnoos!»»

Tema ei rääkinud tol korral küll ei perevägivallast ega alkoholismist, vaid sellest, kuidas väga moodne on iga halvemat päeva või eluga mitte hakkama saamist depressiooniks nimetada. Tasub rõhutada, et siinkohal ei pidanud ei tema ega pea ka mina praegu sellest rääkides silmas tõeliselt haigeid inimesi. Ka ei pea ma praegu silmas, et Kunnus oleks kuidagi end märtriks teinud ning nüüd «deprekakeebi» üll on tõmmanud. Aga ma kardan, et tema eilne avameelne intervjuu annab hoogu järgmisele lainele, kus kõik omadega puntras mehed (ja naised), kes on halbades suhetes oma partnerite peal end välja elanud, just sellest uut innustust saavad. Mõistke meid, ka meil on raske, me ju pole süüdi.